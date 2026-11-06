【本日から】天丼4品が590円！「さん天」で5日間限定の590円祭

天丼・天ぷら専門店「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、本日11月6日から10日までの5日間、「590円祭」を全店で開催します。

大海老天丼も590円！ 4品が対象「590円祭」

定食変更もできる

対象の天丼を特別価格590円で販売するキャンペーンです。今年3月と7月にも開催された人気企画で、今回は対象商品を4品に拡大して実施します。



＜対象商品＞

●大海老鶏天丼 590円

●大海老天丼 590円（限定販売）

●鶏天丼 590円

●野菜天丼 590円

いずれもプラス300円で定食に変更できます。さらに、100円引きの490円で天ぷらの盛合せに変更することもできます。

なお、天丼・弁当・盛合せは持ち帰りにも対応。モバイルオーダーで事前予約・決済も可能です。

※税込価格

※期間中は一部商品の販売を休止する

※100円引き券や持ち帰り50円引き券などは利用できない

関西を中心に展開する「さん天」

「さん天」は、大阪府を中心に、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県など関西エリアに多くの店舗を構えています。

ボリュームのある天丼が評判で、定食ではご飯のおかわりが無料なのも特徴です。

590円ってお手頃

天丼4品が一律590円になるのとは。物価高の昨今、この価格帯はうれしいですね！

キャンペーンは11月10日までの5日間限定。エリアが限られますが、近くに「さん天」がある人はチェックしてみては。

※記事中の価格は税込み



・終了日：2026年11月10日

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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪