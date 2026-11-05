【実質無料ってうれしい】セブンでおにぎり2個とお茶を買うと、その場で値引き！ 7日まで

セブン‐イレブンでは、おにぎり・寿司2個と対象のドリンク1本をセットで購入すると、ドリンクが実質無料になるキャンペーンを開催していますよ！

11月3日～7日の期間、税込432円以下のおにぎり・寿司から好きな2個と、対象のドリンク1本を一緒に購入すると、ドリンク1本分の価格がレジで値引きされます。

対象のドリンクは以下の6種類です。

・クラフトボスブラック ホット 450ml（171円）

・クラフトボスラテ ホット 450ml（181円）

・ドデカミンBIG 600ml（149円）

・ヘルシア うまみ緑茶 500ml（194円）

・黒豆茶 650ml（149円）※ホットは対象外

・綾鷹 950ml（200円）

対象のおにぎり・寿司は自由に組み合わせ可能です。ただし、冷凍ケース内の商品は対象外で、複数個入りのパック商品は1個としてカウントされるとのことです。

注目は「綾鷹 950ml」（200円）。おにぎり2個と一緒に買えば、200円分が値引きされ大容量のお茶が実質無料に。ずいぶん太っ腹ではないでしょうか！

11月7日（土）までなので、期間中はあわせ買いがお得だと覚えておきましょうね。

※記事中の価格は税込み

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