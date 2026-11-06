【本日】寿司食べ放題、中とろ・うにも！ 上野に「きづなすし」新店、120種以上が楽しめる

「きづなすし 上野店」が、本日11月6日11時にオープンします。

あの「きづなすし」が上野に出店

新宿や秋葉原などに店舗を構える寿司食べ放題の「きづなすし」が上野に出店。

中とろやうにを含む120種類以上の寿司・逸品料理が食べ放題になるコースを用意。さらに、ズワイ蟹やタラバ蟹の食べ放題も追加できます。

寿司食べ放題4800円から！ 中とろ・うには5800円

「きづなすし 上野店」では、寿司や逸品料理を好きなだけ楽しめる食べ放題コースを提供します。

コースは2種類で、いずれもソフトドリンク飲み放題付きです。

■ゆかりコース 4800円

寿司や逸品料理など100種類以上が食べ放題になるコースです。

■きづなコース 5800円

中とろ・うにを含む寿司や逸品料理など、120種類以上が食べ放題になります。

いずれのコースも小学6年生以下は半額、4歳以下は無料です。

ズワイ蟹やタラバ蟹も食べ放題に！

さらに、基本の食べ放題コースに追加料金を支払うことで、蟹の食べ放題も楽しめます。

■ズワイ蟹食べ放題 ＋5000円

本ズワイ蟹と紅ズワイ蟹が食べ放題になります。

■タラバ蟹＆ズワイ蟹食べ放題 ＋1万2000円

タラバ蟹とズワイ蟹の両方を好きなだけ楽しめるコースです。

例えば、「きづなコース」にズワイ蟹食べ放題を追加すると、合計1万800円。タラバ蟹＆ズワイ蟹食べ放題を追加すると1万7800円になります。

なお、追加の蟹食べ放題は小学6年生以下が半額、4歳以下は無料。アルコール飲み放題も1800円で追加できます。

上野駅から徒歩3分！

お店はJR上野駅・京成上野駅から徒歩約3分。

■店舗情報

店舗名：きづなすし 上野店

住所：東京都台東区上野6丁目8-13 東京堂ビル2F

営業時間：11時～23時（最終入店21時）

開店日：2026年11月6日

運営は「磯丸水産」系列

「きづなすし」を運営するのは、海鮮居酒屋「磯丸水産」などを展開するSFPダイニングです。上野の新店舗も「磯丸水産 上野6丁目店」が入る建物の2階になるようです。

豪華すぎる「蟹」食べ放題も！

秋葉原などで見かける「きづなすし」が今度は上野に！ 蟹食べ放題を追加するとそれなりにリッチなお値段になりますが、そそられますね。

年の暮れなど、上野で特別感ある海鮮を思い切り楽しみたいときによさそうです！

※記事中の価格は税込み

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