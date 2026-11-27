ラーメンチェーン「幸楽苑」は、本日11月27日に「ブラックフライデー 郡山ブラックフェア」を開催します。
11月29日までの3日間限定で、黒いスープが特徴の「郡山ブラック」と「郡山ブラック 素らーめん餃子セット」の2品を、それぞれワンコイン500円で販売します。
ブラックフライデー 郡山ブラックフェア開催！
▲郡山ブラック 500円
「郡山ブラック」は、幸楽苑の本社がある福島県郡山市のご当地ラーメンです。濃口醤油やたまり醤油などを使用した漆黒のスープが特徴とされています。
幸楽苑のリリースによると、見た目の黒さとは対照的に、まろやかな味わいが楽しめる醤油ラーメンなのだとか。
▲郡山ブラック 素らーめん餃子セット 500円
素らーめんと餃子を組み合わせたセットも500円で販売。
いずれも店内飲食のみが対象で、テイクアウト・デリバリーでは購入できません。
ラーメン500円、素ラーメン＋餃子も500円
期間限定でたびたび登場する「郡山ブラック」ですが、今回は“黒”にかけてブラックフライデーに登場。
ラーメン単品だけでなく、餃子とのセットも同じ500円というのがお手頃でうれしいですね。
※記事中の価格は税込み
・開催日：2026年11月27日
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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