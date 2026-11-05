ラーメン＋餃子で500円！ 幸楽苑のブラックフライデー3日間

ラーメンチェーン「幸楽苑」は、11月27日～29日の期間、「ブラックフライデー 郡山ブラックフェア」を開催します。

期間中、黒いスープが特徴の「郡山ブラック」と「郡山ブラック 素らーめん餃子セット」の2品を、それぞれワンコイン500円で販売します。

「郡山ブラック」が500円！ 餃子セットも同価格

幸楽苑ではおなじみの「郡山ブラックフェア」。今回はブラックフライデーにあわせて3日間限定で開催されます。

▲郡山ブラック 500円

「郡山ブラック」は、幸楽苑の本社がある福島県郡山市のご当地ラーメンです。濃口醤油やたまり醤油などを使用した漆黒のスープが特徴とされています。

幸楽苑のリリースによると、見た目の黒さとは対照的に、まろやかな味わいが楽しめる醤油ラーメンなのだとか。

▲郡山ブラック 素らーめん餃子セット 500円

素らーめんと餃子を組み合わせたセットも500円で販売。

いずれも店内飲食のみが対象で、テイクアウト・デリバリーでは購入できません。

ブラックフライデーに黒いラーメンもいいね！

ラーメン単品だけでなく、餃子とのセットも同じ500円。どちらにするか迷ってしまいそうですね！

期間限定でたびたび登場する「郡山ブラック」ですが、今回は“黒”にかけてブラックフライデーに登場。なるほど、その手があったか！ という感じです。

せっかくのブラックフライデー、買い物だけでなく食事でもイベント気分を楽しんでみては？

※記事中の価格は税込み



・開催日：2026年11月27日

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