【本日発売】ローソンにワンコインの大盛パスタ！ 名店「バルボア」が監修

ローソンは本日11月10日、「ロメスパバルボア」が監修した冷凍パスタ2品を発売します。

「ロメスパバルボア」監修

大盛冷凍スパゲティ2品が登場！

「ロメスパバルボア」は、東京の虎ノ門と霞が関に店舗を構えるガッツリ系の“焼きスパゲティ”専門店。

今回登場する冷凍2品は、いずれも内容量は350gとボリューム仕様。直火炒め、濃厚さが特徴です。

▲ロメスパバルボア監修 明太子スパゲティ 451円

魚介の旨みを加えた明太子ソースに、辛みを効かせたスパゲティ。1食あたり575kcalです。

▲ロメスパバルボア監修 ナポリタン 451円

ジューシーで濃厚なナポリタンソースを使用し、強火で仕上げたスパゲティ。1食あたり544kcalです。



なお、11月17日には「ペペロンチーノ」と「ミートソース」も登場。いずれも350gで451円です。

ワンコインで大盛スパ

パッケージにはフォークをグーでにぎるバルボアのロゴと「ガツンとうまい！」のコピーが目立ちます。

350gの大盛スパゲティをワンコインで！ 注目したい新商品です。

※記事中の価格は税込み

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