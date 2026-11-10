【本日発売】ローソンにワンコインの大盛パスタ！ 名店「バルボア」が監修

ローソンは本日11月10日、「ロメスパバルボア」が監修した冷凍パスタ2品を発売します。
「ロメスパバルボア」監修
大盛冷凍スパゲティ2品が登場！
「ロメスパバルボア」は、東京の虎ノ門と霞が関に店舗を構えるガッツリ系の“焼きスパゲティ”専門店。
今回登場する冷凍2品は、いずれも内容量は350gとボリューム仕様。直火炒め、濃厚さが特徴です。
▲ロメスパバルボア監修 明太子スパゲティ 451円
魚介の旨みを加えた明太子ソースに、辛みを効かせたスパゲティ。1食あたり575kcalです。
▲ロメスパバルボア監修 ナポリタン 451円
ジューシーで濃厚なナポリタンソースを使用し、強火で仕上げたスパゲティ。1食あたり544kcalです。
なお、11月17日には「ペペロンチーノ」と「ミートソース」も登場。いずれも350gで451円です。
ワンコインで大盛スパ
パッケージにはフォークをグーでにぎるバルボアのロゴと「ガツンとうまい！」のコピーが目立ちます。
350gの大盛スパゲティをワンコインで！ 注目したい新商品です。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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