このページの本文へ

セブンに「かつ丼」おむすび！ 弁当→おむすびの新シリーズ

2026年11月09日 11時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

「かつ丼」がおむすびに！ ボリュームがあるといいな

　セブン‐イレブンは11月10日から、新シリーズ「弁当おむすび」をスタート。"かつ丼"のおむすびなど2品を順次発売します。

かつ丼をおむすびに「弁当おむすび」2品登場

　人気のお弁当をおむすびで再現するというシリーズ。

　第1弾として、セブン‐イレブンの定番弁当「醤油の旨み染みわたる ロースかつ丼」と「旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当（もち麦）」をおむすびに仕立てています。

▲弁当おむすび かつ丼　268円

　とんかつを醤油やかつお出汁などを効かせた割り下で煮込み、玉ねぎとともに卵でとじた「かつとじ」を組み合わせたおむすび。ボリューム感のある一品だとしています。

　気になるカロリーはひとつ315kcalで、北海道の一部地域と沖縄県での販売はありません。

▲弁当おむすび ねぎ塩豚カルビ もち麦使用　214円

　香ばしく焼き上げた豚肉に、にんにくとねぎ油の香りを効かせた塩ダレを合わせたおむすび。ご飯にはもち麦を混ぜ込み、プチプチとした食感も楽しめるといいます。

　こちらのカロリーは240kcal。

　なお、いずれも元になったお弁当とはレシピが一部異なります。

699円のかつ丼→268円のおむすびに

　定番の「醤油の旨み染みわたる ロースかつ丼」は699円。その味わいを268円のおむすびで楽しめるとは！

　できれば、ひとつでしっかりおなかにたまるといいな～。

新シリーズということで、今後も人気弁当のおむすび化が進むかも？

　物価高の今、手頃に買えてボリューム感もある、がっつり系のおむすびは喜ばれそうですね。

※記事中の価格は税込み

■関連サイト



♪モグモグ動画配信中♪
　アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪

ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください