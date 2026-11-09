セブンに「かつ丼」おむすび！ 弁当→おむすびの新シリーズ

セブン‐イレブンは11月10日から、新シリーズ「弁当おむすび」をスタート。"かつ丼"のおむすびなど2品を順次発売します。

かつ丼をおむすびに「弁当おむすび」2品登場

人気のお弁当をおむすびで再現するというシリーズ。



第1弾として、セブン‐イレブンの定番弁当「醤油の旨み染みわたる ロースかつ丼」と「旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当（もち麦）」をおむすびに仕立てています。

▲弁当おむすび かつ丼 268円

とんかつを醤油やかつお出汁などを効かせた割り下で煮込み、玉ねぎとともに卵でとじた「かつとじ」を組み合わせたおむすび。ボリューム感のある一品だとしています。



気になるカロリーはひとつ315kcalで、北海道の一部地域と沖縄県での販売はありません。

▲弁当おむすび ねぎ塩豚カルビ もち麦使用 214円

香ばしく焼き上げた豚肉に、にんにくとねぎ油の香りを効かせた塩ダレを合わせたおむすび。ご飯にはもち麦を混ぜ込み、プチプチとした食感も楽しめるといいます。



こちらのカロリーは240kcal。

なお、いずれも元になったお弁当とはレシピが一部異なります。

699円のかつ丼→268円のおむすびに

定番の「醤油の旨み染みわたる ロースかつ丼」は699円。その味わいを268円のおむすびで楽しめるとは！

できれば、ひとつでしっかりおなかにたまるといいな～。

物価高の今、手頃に買えてボリューム感もある、がっつり系のおむすびは喜ばれそうですね。



※記事中の価格は税込み

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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪