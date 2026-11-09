手羽先25本がバーレルに！「世界の山ちゃん」本日予約開始

手羽先でおなじみの居酒屋「世界の山ちゃん」は、11月9日からクリスマス限定商品「手羽テバーレル」「チキンバーレル」の予約受付を開始しました。



商品の受け取り期間は12月20日～25日です。

「幻の手羽先」25本入り！ クリスマス限定バーレル

看板商品である「幻の手羽先」を25本詰め合わせたバーレルと、オリジナルのフライドチキンを楽しめるバーレルの2種類が登場。

▲手羽テバーレル 3300円

「幻の手羽先」を25本詰め合わせたバーレル。名物の「幻のコショウ」は、なし・少なめ・普通・多めの4段階から選べます。

▲チキンバーレル 2450円

フライドチキン6本（ドラム3本・サイ3本）にワッフルポテトを組み合わせたセット。「幻のコショウ」の小袋も付いています（コショウの有無も選べます）。

購入特典として、先着2000名に店舗で使用しているものと同じオリジナル取皿をプレゼント。購入者全員にクリスマス限定ステッカーが付くほか、抽選で合計10名に「手羽先ブランケット」が当たる企画も実施されます。

予約はWEBと電話にて。WEB予約は12月17日まで、電話予約は12月25日まで受け付けます。販売店舗は「世界の山ちゃん」の居酒屋店舗（一部店舗を除く）。テイクアウト専門店では「手羽テバーレル」のみを販売します。

クリスマスに手羽先もアリ！

フライドチキンならぬ手羽先でクリスマスを祝うのも楽しそう！ めちゃビールが進みそうですね。

※記事中の価格は税込み

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪