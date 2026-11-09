手羽先25本がバーレルに！「世界の山ちゃん」本日予約開始

手羽先でおなじみの居酒屋「世界の山ちゃん」は、11月9日からクリスマス限定商品「手羽テバーレル」「チキンバーレル」の予約受付を開始しました。
商品の受け取り期間は12月20日～25日です。
「幻の手羽先」25本入り！ クリスマス限定バーレル
看板商品である「幻の手羽先」を25本詰め合わせたバーレルと、オリジナルのフライドチキンを楽しめるバーレルの2種類が登場。
▲手羽テバーレル 3300円
「幻の手羽先」を25本詰め合わせたバーレル。名物の「幻のコショウ」は、なし・少なめ・普通・多めの4段階から選べます。
▲チキンバーレル 2450円
フライドチキン6本（ドラム3本・サイ3本）にワッフルポテトを組み合わせたセット。「幻のコショウ」の小袋も付いています（コショウの有無も選べます）。
購入特典として、先着2000名に店舗で使用しているものと同じオリジナル取皿をプレゼント。購入者全員にクリスマス限定ステッカーが付くほか、抽選で合計10名に「手羽先ブランケット」が当たる企画も実施されます。
予約はWEBと電話にて。WEB予約は12月17日まで、電話予約は12月25日まで受け付けます。販売店舗は「世界の山ちゃん」の居酒屋店舗（一部店舗を除く）。テイクアウト専門店では「手羽テバーレル」のみを販売します。
クリスマスに手羽先もアリ！
フライドチキンならぬ手羽先でクリスマスを祝うのも楽しそう！ めちゃビールが進みそうですね。
※記事中の価格は税込み
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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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