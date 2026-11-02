「味ぽん ストロング」が気になりすぎ！ 通常より濃い味、肉料理に

ミツカンは本日11月2日から、調味料「味ぽん ストロング」を全国のドン・キホーテと、同じグループのスーパー「アピタ」「ピアゴ」で順次先行発売します。内容量360mlで、430円。

味ぽんが濃くなった！ 肉料理にも負けない「ストロング」

「味ぽん ストロング」は、味ぽんならではの爽やかさを残しつつ、肉料理にも負けない濃い旨さとコクを追求したという“味ぽん”新商品です。



「濃厚な焼肉のたれでは少し重たいけれど、ぽん酢のさっぱりした味付けでは物足りない」というニーズに着目して開発したとのこと。

通常の味ぽんよりも原料の配合比率を高め、たまり醤油を含む複数種類の醤油と黒糖を使用することで、濃い味わいと奥行きのあるコクを追求。

さらにレモン果汁を加えることで、濃厚でありながら爽やかな酸味も楽しめる味わいに仕上げたといいます。

ミツカンでは、焼肉やハンバーグなどの肉料理をはじめ、水炊きやしゃぶしゃぶなどの鍋料理にもおすすめとしています。

どれだけストロングなのか気になる！

ぽん酢が好きな私としては、味の濃いぽん酢と聞くと惹かれます。

焼肉やハンバーグに合うということですが、鍋料理にも使えるとのこと。個人的には湯豆腐にもちょっと試してみたい気がします。

はたして、どれだけストロングなのか。

販売はまずドン・キホーテ、アピタ・ピアゴのみ。気になる人はドンキなどで探してみましょう。

※記事中の価格は税込み

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