マクドナルドは本日11月18日より「チキンマックナゲット 15ピース」を特別価格490円で販売するキャンペーンを実施します。
250円以上おトクに！ 詳細は以下の通り。
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期間：11月18日～12月25日
対象商品：「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」
価格：490円（通常740円～ ※通常価格は店舗で異なる）
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マクドナルドが展開するお得企画「トクニナルド」キャンペーンの一環。今回、ジュワッとジューシーに揚げられた人気サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」が特別価格に。
また、キャンペーンに合わせて、2種類の期間限定ソースが登場します。
▲すきやき風ソース
醤油と砂糖をベースに、野菜や牛肉の旨みを加えた甘辛いソース。冬の定番料理「すきやき」をイメージ。
▲芳醇トリュフのチーズソース
トリュフの香りとパルメザンチーズのコクを組み合わせた濃厚なソース。トリュフパウダーと香料が使用しされいます。！
実は、ナゲットを10ピース分（5ピース入りを2個）買うよりも、今回の15ピースを買ったほうがおトク！ ※5ピースの通常価格は290円～なので、2個買うと580円～。
お得な大容量ナゲットでナゲパしちゃいましょ！
※広島県と山口県岩国市では実施されず、一部対象外の店舗もあります。
※価格は税込
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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