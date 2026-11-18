マクドナルドは本日11月18日より「チキンマックナゲット 15ピース」を特別価格490円で販売するキャンペーンを実施します。



250円以上おトクに！ 詳細は以下の通り。



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期間：11月18日～12月25日

対象商品：「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」

価格：490円（通常740円～ ※通常価格は店舗で異なる）

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マクドナルドが展開するお得企画「トクニナルド」キャンペーンの一環。今回、ジュワッとジューシーに揚げられた人気サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」が特別価格に。

また、キャンペーンに合わせて、2種類の期間限定ソースが登場します。

▲すきやき風ソース

醤油と砂糖をベースに、野菜や牛肉の旨みを加えた甘辛いソース。冬の定番料理「すきやき」をイメージ。

▲芳醇トリュフのチーズソース

トリュフの香りとパルメザンチーズのコクを組み合わせた濃厚なソース。トリュフパウダーと香料が使用しされいます。！

実は、ナゲットを10ピース分（5ピース入りを2個）買うよりも、今回の15ピースを買ったほうがおトク！ ※5ピースの通常価格は290円～なので、2個買うと580円～。



お得な大容量ナゲットでナゲパしちゃいましょ！



※広島県と山口県岩国市では実施されず、一部対象外の店舗もあります。

※価格は税込







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