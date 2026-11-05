今日まで！ローソンで「ハッシュドポテト」100円セール

ローソンでは、通常価格140円の「ハッシュドポテト」を100円で開催するセールを11月3日から開催しています。本日11月5日が最終日ですよ！



●ハッシュドポテト

140円→100円（11月5日まで）

ローソンの揚げ物惣菜であるハッシュドポテトは、外はサクサク、中はホクホク、ほどよい塩味が特徴と言います。



カロリーはひとつあたり154kcal。



なお、ハッシュドポテトというとなんとなく油を吸って高カロリーのイメージがあるかもしれませんが（ナベコはそう思っていました）、よくよくみるとカロリーは100kcal代。例えば、ローソンの「北海道産きたあかりの牛肉コロッケ」は260kcalあるので、1個あたりの数値だけみるとハッシュドポテトのほうが低カロリーですよ。



昼食のあと一品に、おやつに、40円引きのこの機会にチェックしてみてはどうでしょうか。

※記事中の価格は税込み

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