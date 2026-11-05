今日まで！ローソンで「ハッシュドポテト」100円セール

ローソンでは、通常価格140円の「ハッシュドポテト」を100円で開催するセールを11月3日から開催しています。本日11月5日が最終日ですよ！
●ハッシュドポテト
140円→100円（11月5日まで）
ローソンの揚げ物惣菜であるハッシュドポテトは、外はサクサク、中はホクホク、ほどよい塩味が特徴と言います。
カロリーはひとつあたり154kcal。
なお、ハッシュドポテトというとなんとなく油を吸って高カロリーのイメージがあるかもしれませんが（ナベコはそう思っていました）、よくよくみるとカロリーは100kcal代。例えば、ローソンの「北海道産きたあかりの牛肉コロッケ」は260kcalあるので、1個あたりの数値だけみるとハッシュドポテトのほうが低カロリーですよ。
昼食のあと一品に、おやつに、40円引きのこの機会にチェックしてみてはどうでしょうか。
※記事中の価格は税込み
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります