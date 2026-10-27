あの「謎肉」がたこ焼に！ 築地銀だこ×カップヌードル、まさかのコラボ

築地銀だこは11月9日より、日清食品の「カップヌードル 異世界合体」シリーズとのコラボ商品「一度は食べたい‼謎肉たこ焼」を全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）で期間・数量限定で発売します。
カップヌードル具材の「謎肉」「たまご」を使用した
「一度は食べたい!! 謎肉たこ焼」が11月9日登場
発売55周年を迎えた「カップヌードル」と築地銀だこのコラボレーション商品が登場します。
カップヌードルでおなじみの「謎肉」とたまごをたこ焼に使用し、特製てりやきソースとマヨネーズを組み合わせています。
さらに同日には、日清食品から「カップヌードル 異世界合体シリーズ カップヌードル＆銀だこ」も発売します。
▲一度は食べたい!! 謎肉たこ焼 持ち帰り842円、店内飲食858円
「一度は食べたい!! 謎肉たこ焼」は、カップヌードルの具材としておなじみの謎肉とたまごを使用した、8個入りのたこ焼です。
皮はパリッと、中はトロッとした食感が特徴の築地銀だこのたこ焼に、謎肉とたまごを組み合わせています。
味付けには、程よい甘さと醤油感のある特製てりやきソースを採用。謎肉とたまごの甘みを引き立て、仕上げにコクのあるマヨネーズをかけています。
販売は日本国内の築地銀だこ店舗で、一部店舗や催事店などでは取り扱わない場合があります。宅配商品は対象外です。
▲カップヌードル 異世界合体シリーズ カップヌードル＆銀だこ 279円
日清食品も同日、築地銀だことのコラボ商品「カップヌードル 異世界合体シリーズ カップヌードル＆銀だこ」を全国で発売します
麺には、スープと相性のよい、つるみのあるしなやかな麺を使用。スープはカップヌードルのスープをベースに、だしの旨みとあおさ、紅しょうが、ソースの風味をきかせています。
具材には謎肉、大豆たん白入り豚ミンチ加工品、タコ風ボール、たまご、ネギ、揚げ玉を使用。別添の「香ばし風味 特製オイル」で、たこ焼の生地を油で焼いたような香ばしさを加えています。
カップヌードルの具材がたこ焼に！
異色のコラボを楽しもう
カップヌードルの謎肉とたまごを築地銀だこのたこ焼に組み合わせた、今回のコラボ商品。特製てりやきソースとマヨネーズを合わせた一品に加え、カップヌードルとのコラボ商品も同時に登場します。
たこ焼とカップヌードル、それぞれの形で楽しめる異色のコラボは気になるところ。いつものたこ焼とはひと味違う組み合わせを試してみたい人は、発売日にチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年11月9日
※価格は税込み表記です。
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