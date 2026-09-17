画像共有サービス「Gyazo」に不正アクセス、2300万件超の情報漏えいか

Helpfeelは9月16日、同社が提供する画像共有サービス「Gyazo」が不正アクセスを受け、ユーザー情報（約2362万件）とアップロードされた画像等のメタデータ（約4.9億件）が外部に流出したことを公表した。攻撃者がシステムの脆弱性を突いて侵入したとしている。

流出が確認された情報等の概要は以下のとおり。

●外部流出が確認された情報等（概要／2026年9月16日現在） ■ユーザーに関する情報（約2362万件） ・名前（ユーザーが指定する氏名やニックネーム等の任意の文字列）

・メールアドレス

・パスワードのハッシュ値

・利用者ID

・端末ID

・ログインセッションID

・X（旧Twitter）連携用トークン（連携していた場合）

・Google SSOのメールアドレス（連携していた場合）

・プロフィール情報

・利用言語

・登録日時

・最終ログイン日時

・契約プラン

・課金ステータス（カード番号等の決済情報は含まない）

・利用統計 ■Gyazoでキャプチャー・保存されたスクリーンショット／GIF／動画等に関するメタデータ（約4億9000万件） ・画像ID（画像URLを構成する情報）

・アップロード元IPアドレス

・User-Agent

・EXIF位置情報（画像に含まれる場合）

・画像のOCRテキスト

・画像タイトル

・取得元URL等のメタデータ

・非公開画像のパスフレーズ（ハッシュ化されたもの）

など

ユーザー情報については、該当する情報の種類や範囲がユーザーごとに異なり、詳細は調査中。漏えいした認証関連の情報については、精査の上で無効化や制限を実施済みだ。

メタデータに関しては、非公開画像の第三者による閲覧も完全には否定できないと説明。調査とあわせて、二次被害防止の観点から、一部画像の閲覧を一時的に無効化した。

同社は今後、本件の影響を受けた可能性があるユーザーに対して、メールで案内を送付する方針だ。