画像共有サービス「Gyazo」に不正アクセス、2300万件超の情報漏えいか

Helpfeelは9月16日、同社が提供する画像共有サービス「Gyazo」が不正アクセスを受け、ユーザー情報（約2362万件）とアップロードされた画像等のメタデータ（約4.9億件）が外部に流出したことを公表した。攻撃者がシステムの脆弱性を突いて侵入したとしている。
流出が確認された情報等の概要は以下のとおり。
●外部流出が確認された情報等（概要／2026年9月16日現在）
■ユーザーに関する情報（約2362万件）
・名前（ユーザーが指定する氏名やニックネーム等の任意の文字列）
・メールアドレス
・パスワードのハッシュ値
・利用者ID
・端末ID
・ログインセッションID
・X（旧Twitter）連携用トークン（連携していた場合）
・Google SSOのメールアドレス（連携していた場合）
・プロフィール情報
・利用言語
・登録日時
・最終ログイン日時
・契約プラン
・課金ステータス（カード番号等の決済情報は含まない）
・利用統計
■Gyazoでキャプチャー・保存されたスクリーンショット／GIF／動画等に関するメタデータ（約4億9000万件）
・画像ID（画像URLを構成する情報）
・アップロード元IPアドレス
・User-Agent
・EXIF位置情報（画像に含まれる場合）
・画像のOCRテキスト
・画像タイトル
・取得元URL等のメタデータ
・非公開画像のパスフレーズ（ハッシュ化されたもの）
など
ユーザー情報については、該当する情報の種類や範囲がユーザーごとに異なり、詳細は調査中。漏えいした認証関連の情報については、精査の上で無効化や制限を実施済みだ。
メタデータに関しては、非公開画像の第三者による閲覧も完全には否定できないと説明。調査とあわせて、二次被害防止の観点から、一部画像の閲覧を一時的に無効化した。
同社は今後、本件の影響を受けた可能性があるユーザーに対して、メールで案内を送付する方針だ。
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