Hondaから軽自動車N-ONEをベースとする電気自動車「N-ONE e:」が登場しました。「Honda e」以来となる乗用電気自動車に触れたところ、「軽自動車でも遠出をしたい」という人にピッタリと確信。その理由を紹介します。

N－ONE e:がオススメの理由 【その1】

居心地のよい車内空間

まずは車内から。基本的にN-ONEを踏襲しつつも現代的にアップデート。居心地の良さ、座り心地の良さ、乗り心地の良さが大幅にアップしています。特に座面に縫い目がないのが◎。また、メーターパネルも液晶化したのも特筆すべきところ。数字は大きく見やすくなっているほか、運転支援中の状態などもわかりやすくなりました。

後席もフルフラットな床面で、チルトアップ機構も踏襲。観葉植物など、背の高い荷物を入れても出し入れしやすかったりします。

荷室は軽自動車なりですが、間口が広くて使いやすい印象。後席を倒せばかなりの荷物が載りそうです。しかも、かなりフラットになりますので、大きな荷物が安定して運べそうです。

このように、N-ONEの良さを引き継ぎながら、さらにブラッシュアップしてきた印象を受けました。