BYD「RACCO」
航続320kmでフル装備！ BYDの軽EV「RACCO」は日本の軽自動車の“聖域”をどう切り崩すか
BYDが7月に発売した軽自動車規格のEV「RACCO（ラッコ）」が話題になっています。なぜ話題になっているのか？ その良いところ、そうでないところは？ など、気になるところを試乗会でチェックしてきました。
中国からやってきた黒船「RACCO」
この新型車RACCOが話題になった最大のポイントは、日本の軽自動車規格に向けて専用開発されたモデルであること。これまでも、海外ブランドの軽自動車は存在していましたが、それは海外市場向けに作ったモデルを日本にあわせたものばかり。日本の軽自動車規格にぴったりとあわせて専用開発したのは、今回のBYDのRACCOが初めてです。日本メーカーが守ってきた聖域に、いわば黒船が来襲したようなものです。注目となるのも当然でしょう。
RACCOは今最も売れている、スライドドアを持つスーパーハイトワゴンというスタイルを採用しました。実のところ、日本の軽EVには商用車ベースのスーパーハイトワゴンしかないという状況です。そのうえ、RACCOは自社（BYD）製のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載するため、コスト的に有利なのです。そのおかげで、販売価格は国のEV補助金を使うとエントリーモデルが200万円を切りました。売れ筋のスタイルで、しかも安い！ ということでも話題になりました。
新参の中国メーカーなのに売れそうなものだから、さらに注目度が高くなっていると言えます。ましてや、最近は日本と中国との関係は冷え切っていますから、アンチが増えている状況です。そうした人にもRACCOは目につく存在。だからますます話題になる！ というワケです。
プレーンでクセのない内外装のデザイン
RACCOのデザインは、内外装ともに、とてもプレーンでシンプル。日本車と並んでいても、それほど強く自己主張しません。日本の街中に、すっと溶け込むデザインです。
インテリアの印象も、エクステリアと同じく、プレーンかつシンプルなもの。日本車のディテールに凝った室内デザインと見比べると、そっけない印象を抱くかもしれません。ある意味、このプレーンさが、中国ブランドのBYDの特徴になるのでしょう。
ちなみに、RACCOの装備はかなり充実しています。スライドドアは電動開閉するだけでなく、ドア下にあるセンサーを足先で感知させれば自動開閉する機能も上位グレードに用意されています。スマートフォンをクルマのキー代わりにする機能もあります。先進運転支援システムのACCだけでなく、車線逸脱防止機能も備わります。
幼児置き去り検知機能もあり、6個のエアバッグなど安全装備も充実。上位グレードには合皮のシートに、運転席の電動シートまでを用意。さらに、10.1インチのディスプレイオーディオを標準装備しています。日本の軽自動車と比較しても、より充実した装備を持っているのです。
バッテリーに制御系を統合した「X-PACK」
RACCOの技術的なトピックは、BYDが開発した「X-PACK」の採用にあります。X-PACKは、BYD製のリン酸鉄リチウムイオン電池「ブレードバッテリー」に制御ユニットを一体構造としたものです。これにより、ボンネットの中に置くユニットは、モーターとギヤのみという、非常に小さなものとなりました。
その空いたスペースを、衝突安全性能のために使用することで、RACCOは高い衝突安全性を実現しているのです。また、バッテリーと制御系を一体化したX-PACKは車体の構造体とするべく、強度の高い鋼材が採用されており、高い車体剛性にも貢献しています。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第681回
自動車Jeep「コマンダー」はガラガラ音も愛おしい。純ディーゼル搭載の7人乗りSUVが教えてくれる心のゆとり
- 第680回
自動車「OK Google」が軽自動車で使える感動。日産「ルークス」が激戦区で選ばれる3つの理由
- 第679回
自動車330万円から!? マツダ新型CX-5が「今年のSUV最高傑作」と断言できる理由
- 第678回
自動車EVである前に軽自動車。スズキ「eSKY」が示す、日本の日常に寄り添う最適解
- 第677回
自動車「ついに911、お前もか…」伝統の変化を嘆く前に乗るべき、約2000万円の超ピュアな「カレラT」
- 第676回
自動車メーカーチューンの理想形！ 2L化した特別ロードスター「12R」が魅せる至高の人馬一体
- 第675回
自動車街乗りは不便でも悪路走破性は最強！ ファミリーカー目線で斬る「ジムニー ノマド」のリアルな実力
- 第674回
自動車軽自動車なのにフラッグシップ級の充実度！ 三菱・新型デリカミニの最新コネクテッド機能を徹底検証
- 第673回
自動車【予算30万円台】車中泊もこなす神コスパ！ 日産「ウイングロード」の中古を推したい3つの理由
- 第672回
自動車さらばA110。プロが自腹買いする名車。最後の過激な限定車「アルピーヌ A110 R 70」の魔力