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肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1150回

7月7日発売

松屋、終売していた「生姜焼き」復活！マヨ20gでうれしい、790円から

2026年07月08日 17時30分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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実はなくなっていたあのメニューが復活

　ごきげんよう、モグモグウーマンのナベコです。「あなたの台所でありたい」松屋から、うれしい復活メニューが登場です。帰ってきたのは「生姜焼き」。

　「え、生姜焼きってなくなってたの？」

　――そう思う人もいるかもしれません。以前は、松屋の定番メニューとして当然のように鎮座していた印象がありますが、久しく姿を消していました。

▲以前は定番メニューとして親しまれていましたが、2023年ごろからいったん姿を消し、その後は肉厚バージョンや「豚カルビ生姜焼定食」などが登場。そしてここしばらくは、生姜焼き自体を見かけない状態が続いていました。

　今回、待望の復活です。

定番復活した松屋の「生姜焼き」を食べる

7月7にtいからレギュラー復活

　

　牛めしの松屋は7月7日より「生姜焼き」ライスセット・定食をレギュラー販売開始。価格はライスセット790円、定食（生野菜付き）850円。

　以前販売されていた時より少し値上がりした印象はありますが、現在の「牛焼肉定食」や「カルビ焼肉定食」（各890円）より手頃な価格です。

　さて、さっそく食べに行ってきました！

「生姜焼き」ライスセット790円

　今回は、お手頃なライスセットをチョイス。490円追加でお肉が2倍になる「ダブル」にもできますが、今回は標準サイズです。

玉ねぎもいいですよね

　うれしいのは、ちゃんとマヨネーズが付くこと。松屋の生姜焼きは、いつからかマヨネーズ小袋が付くのが定番になっていましたが、レギュラーメニューに返り咲いた今回も健在でした。

マヨ小袋は20g容量

　マヨネーズは20g入り。定食のお供としては、多すぎず少なすぎず、ちょうどいい量です。

ガツンと味が濃い

　さっそくひと口食べると、生姜焼きのタレの味がガツン！ しっかり生姜がきいていて、すかさずご飯がほしくなります。どうやらニンニクもきいているようで、このパンチがご飯泥棒。生姜がきいた濃い味わいの中に、どこか甘みも感じられ、ギルティです。

マヨネーズがたまらない！

　そこへマヨネーズをたっぷり加えると、コクがプラスされて満足感がさらにアップ。「これですよ～」とニンマリしちゃうおいしさです。

　からあげにマヨネーズ、焼きそばにマヨネーズ、なんてのもあるけれど、マヨを加えると酸味が後を引いてよりヤミツキになるんですよね。

　お肉は薄切りの豚ロース。以前は厚切り肉だった時もありましたが、私が思うに、松屋の生姜焼きの最適解はややペラペラ感のある薄切り。肉そのものの食べ応えではなく、タレとの一体感や、ご飯と一緒に遠慮なくかっこめるラフさが魅力。その意味で、今回の生姜焼きは高得点でした。

　ただ1つ失敗したのは……、生野菜の付かないライスセットを選んだこと。ご飯より先におかずを食べ切ってしまいそうになりました。

このタレがおいしいんですよね。最後はご飯にかけちゃいました

　生野菜があれば、生姜焼きのタレが絡んだ刻みキャベツとかで、さらにご飯が食べ進めやすかったはず。……そんなことを思いながら、最後は残ったタレをご飯にかけて完食。紅ショウガとの相性もナイスでした。

生姜焼きってやっぱり強い！

　「やっぱり生姜焼きっていいなあ」と余韻に浸れました。豚の生姜焼きって、定食界のレジェンドですよね。個人的には、風邪をひいていても「生姜焼きならいける」と思ってしまうくらい、DNAに刻まれた安心の味。それを松屋でいつでも食べられると思うと、なんだかホッとします。

　そうそう、松屋ってマヨネーズ単品も注文できるってご存じでした？ 小袋で80円です。

単品マヨネーズ、松屋にありますよ

　生姜焼きに追いマヨでもいいし、キムカル丼など「マヨを足したいな」というメニューにも使えますよ。意外と知られていないので、覚えておくといいかもしれません。

※価格は税込み表記です。

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