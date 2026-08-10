特大スパゲッティ登場！ ファミマ「増量祭」お盆週は“でかさ”ピーク

ファミリーマートは増量キャンペーン「お値段そのまま おかわり 45％増量作戦」を8月4日から開催中です。

9月の創立45周年を記念し、商品の価格はそのままで内容量などを45％増量。2週目となる8月11日からは、大盛商品がさらに増量したボリューミーな商品が登場しますよ！

増量キャンペーン 2週目はさらに過熱!?

注目のひとつは「大盛ミートソース」（598円）。

もともと大盛仕様のミートソーススパゲッティが、お値段そのままで増量して登場します。

編集部ではいち早く商品サンプルをゲット。通常商品と比べてみました。

まず、容器からして違う。通常のミートソースは楕円型の薄い弁当容器に盛り付けられていて、増量商品は細長い容器。深さも違うので、増量商品がひと回り大きいです。

味は、デミグラスを感じるミートソース。これだけ大盛なので大味かと思ってしまいそうなところ（失礼！）、洋食屋さんのスパゲッティのような深みのある味わいでした。ひとりではちょっと多すぎる……という場合も、友人や家族とシェアして楽しめそうです。

また、「だし香る！大盛とろーりたこ焼き」（538円）も注目。

こちら、もともと大盛で10個入りのところ、増量商品は15個入りと、めちゃくちゃ重量感のある商品になっています。

というか45％増量といいますが、10個→15個だったら50％増量ですよね。うたい文句より多くなっていて逆サギじゃないですか（笑）。

ふかっ、とろっとしたやわらかい生地のジャンボたこ焼きがぎっしり。これは本当にシェア向けです。

また、お手頃価格という意味では「Afternoon Tea 監修 白桃香るルイボスティー 950ml」（118円）がイチオシ。

通常500mlの同商品が、お値段据え置きで950mlの大容量に。ファミマのAfternoon Tea監修の飲料シリーズって評判がよくて、なおかつ950mlで118円というコスパ感がたまりません！

500mlで150円前後のペットボトル飲料も増えてきたのに……。

ただ、ふだん500mlで購入して持ち運んでいた人は、大きくなると存在感が増して外出時には買いづらい、なんてことも出てきそう（笑）。あえて話題性も含めて狙ってきている感じがして、ファミマさんのそんなところも評価したいです。

まだまだある

8月11日登場の増量商品

▲3色そぼろ＆チキン南蛮弁当 680円

鶏そぼろ、たまごそぼろ、ごま高菜をトッピングしたごはんとチキン南蛮を組み合わせた弁当です。チキン南蛮を45％増量します。

▲赤城 たべる牧場ミルク 248円

▲ポテトチップス わさビーフ 159円

お盆週は本気！

8月4日からスタートした第1週目では、ビッグサイズのファミチキや、増量したハムサンドなど、定番の人気商品の増量が目立ちました。第2週目では、大盛商品のさらなる増量など、お盆期間で人が集まることを想定した、シェア級の大盛商品が揃った印象です。

キャンペーン商品はいずれもなくなり次第終了で、基本的には各1週間限定の販売です（一部商品に例外あり）。いつもよりお値頃感のある増量商品。買わなきゃ損！と言っていいくらい。ぜひチェックしておきましょう！

▲YouTube生放送「アスキーグルメNEWS」（8月7日放送回）でも、ファミマの増量キャンペーンを紹介しました。



・発売日：2026年8月11日

※価格は税込み表記です。

ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。

