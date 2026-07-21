吉野家「牛スタミナ焼肉丼」を実食！ ニンニクだれで味が濃い、これは攻めてる

ごきげんよう、モグモグウーマン、ナベコです。吉野家が7月16日から販売している「牛スタミナ焼肉丼」（718円）を食べてみました。

牛肉と彩り野菜を炒め、特製スタミナたれで仕上げたという夏限定メニュー。「牛鉄板スタミナ焼肉定食」も登場しています。

赤、緑、黄のパプリカ（もしくはピーマン）が入っていて、彩りがきれいです。気づいたのは、玉ねぎの量も多めということ。牛丼と焼肉丼という違いもあるのでしょうが、おそらく牛丼より玉ねぎの比率が高めです。

ちなみに、吉野家には「牛焼肉丼」もありますが、あちらは牛カルビ肉を使用していて、お肉が厚め。「牛スタミナ焼肉丼」は薄めのお肉で、普段の牛丼に近い肉質の印象を受けました。見た目も食感も、まったく別物です。

食べてみると、ニンニクのそそる味わいがガツン。彩りがよくておしゃれ～なんて思っていましたが、めちゃくちゃスタミナ系でした。

とにかく味が濃い。リリースにも「焦がしにんにくの香りとうまみが特徴」とあるように、香ばしいにんにくの風味と醤油ベースの濃い味わいが合わさって、箸が止まりません。

ご飯にもしっかりタレがしみ込んでいます。

野菜のシャキシャキ食感がアクセントになって、罪悪感を少し払拭してくれるのもポイント。吉野家は、このあたりのバランスのよさがありますよね。

普段の牛丼より一回り、いや二回りインパクトが強い夏丼。今日は頭を空っぽにするほど濃い味が食べたい――そんな日にぴったりでした。

※価格は税込み表記です。