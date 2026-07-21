吉野家「牛スタミナ焼肉丼」を実食！ ニンニクだれで味が濃い、これは攻めてる

ごきげんよう、モグモグウーマン、ナベコです。吉野家が7月16日から販売している「牛スタミナ焼肉丼」（718円）を食べてみました。
牛肉と彩り野菜を炒め、特製スタミナたれで仕上げたという夏限定メニュー。「牛鉄板スタミナ焼肉定食」も登場しています。
赤、緑、黄のパプリカ（もしくはピーマン）が入っていて、彩りがきれいです。気づいたのは、玉ねぎの量も多めということ。牛丼と焼肉丼という違いもあるのでしょうが、おそらく牛丼より玉ねぎの比率が高めです。
ちなみに、吉野家には「牛焼肉丼」もありますが、あちらは牛カルビ肉を使用していて、お肉が厚め。「牛スタミナ焼肉丼」は薄めのお肉で、普段の牛丼に近い肉質の印象を受けました。見た目も食感も、まったく別物です。
食べてみると、ニンニクのそそる味わいがガツン。彩りがよくておしゃれ～なんて思っていましたが、めちゃくちゃスタミナ系でした。
とにかく味が濃い。リリースにも「焦がしにんにくの香りとうまみが特徴」とあるように、香ばしいにんにくの風味と醤油ベースの濃い味わいが合わさって、箸が止まりません。
ご飯にもしっかりタレがしみ込んでいます。
野菜のシャキシャキ食感がアクセントになって、罪悪感を少し払拭してくれるのもポイント。吉野家は、このあたりのバランスのよさがありますよね。
普段の牛丼より一回り、いや二回りインパクトが強い夏丼。今日は頭を空っぽにするほど濃い味が食べたい――そんな日にぴったりでした。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります