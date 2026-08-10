松屋のシュクメルリ＆焼銀鮭20食セットが56％オフ！ これはストックしなくては

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「松屋」シュクメルリ＆焼銀鮭20食セットがAmazonタイムセールに登場！

松屋の人気メニュー「シュクメルリ」と焼銀鮭を詰め合わせた冷凍食品セットが、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

「【松屋】シュクメルリ＆焼銀鮭セット≪2種20食≫」は、シュクメルリ10食と焼銀鮭10食の合計20食セットです。

参考価格は1万2,500円のところ、56％オフの5,480円で販売されています。1食あたりの価格は約274円です。

「【松屋】シュクメルリ＆焼銀鮭セット≪2種20食≫」の特徴

Amazon商品ページより

「【松屋】シュクメルリ＆焼銀鮭セット≪2種20食≫」は、松屋の人気メニュー「シュクメルリ」と焼銀鮭をセットにした冷凍食品です。内容はシュクメルリ10食、焼銀鮭10食となっています。

シュクメルリはジョージア発祥のにんにく香るクリーミーな料理で、松屋でも人気を博したメニューとされています。焼銀鮭は電子レンジで温めるだけで食べられ、朝食や夕食のおかずとして利用できます。

商品は個別包装されているため、必要な分だけ簡単に調理できます。冷凍食品のため、マイナス18度以下の冷凍庫での保管が必要です。

まとめ：松屋の人気メニューを冷凍庫にストック！

シュクメルリ10食と焼銀鮭10食が入った冷凍食品セット「【松屋】シュクメルリ＆焼銀鮭セット≪2種20食≫」が、現在開催中のAmazonタイムセールで56％オフとなる5,480円で販売されています。

忙しい日の食事や朝食、夕食のおかずに使える冷凍食品をまとめて確保しておきたい人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。