すごいチョコ、ローソンの新作パンがチョコびっしりだった

ごきげんよう！ ローソンにチョコまみれのパンが登場しました。

ローソンが6月23日に発売した「ゴロチョコ！デニッシュ」（203円）は、大粒チョコとチョコクリームが入ったデニッシュパン。

表面には大粒のチョコがゴロゴロ。割ってみると、中にはチョコクリームがたっぷり詰まっています。うおお、チョコだ～！

大粒チョコはコリッとした食感が楽しく、中のチョコクリームはなめらか。どちらもミルク感がある気さくな感じのチョコで、香ばしいデニッシュ生地との相性も良好です。

チョコクリームはたっぷりめで、大粒チョコもあちこちまぶされてるので、どこを食べてもチョコが口に入ってきます。チョコ食べたい時にはひと口目から脳が喜ぶ味わい。

そういえば子どもの頃、チョコ入りデニッシュパンを「パンを食べる」という名目で、実質チョコを食べたくて買っていたことを思い出しました。そんな背徳的なうれしさがよみがえってきます。

気になるカロリーは459kcal。パンとしてはなかなかのボリューム感です。今日はとにかくチョコをかっこみたい！ そんな日によさげ。

※記事中の価格は税込み