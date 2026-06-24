すごいチョコ、ローソンの新作パンがチョコびっしりだった

ごきげんよう！ ローソンにチョコまみれのパンが登場しました。
ローソンが6月23日に発売した「ゴロチョコ！デニッシュ」（203円）は、大粒チョコとチョコクリームが入ったデニッシュパン。
表面には大粒のチョコがゴロゴロ。割ってみると、中にはチョコクリームがたっぷり詰まっています。うおお、チョコだ～！
大粒チョコはコリッとした食感が楽しく、中のチョコクリームはなめらか。どちらもミルク感がある気さくな感じのチョコで、香ばしいデニッシュ生地との相性も良好です。
チョコクリームはたっぷりめで、大粒チョコもあちこちまぶされてるので、どこを食べてもチョコが口に入ってきます。チョコ食べたい時にはひと口目から脳が喜ぶ味わい。
そういえば子どもの頃、チョコ入りデニッシュパンを「パンを食べる」という名目で、実質チョコを食べたくて買っていたことを思い出しました。そんな背徳的なうれしさがよみがえってきます。
気になるカロリーは459kcal。パンとしてはなかなかのボリューム感です。今日はとにかくチョコをかっこみたい！ そんな日によさげ。
※記事中の価格は税込み
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