アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第95回
これだけあればしばらく安心！ スパゲッティ5kgが13％オフの2,082円に
2026年08月10日 19時00分更新
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「by Amazon スパゲッティ 1.6mm 5kg」がAmazonでセール価格に！
大容量5kg入りの「by Amazon スパゲッティ 1.6mm」が、現在Amazonでセール価格となっています。
デュラムセモリナを100％使用したロングパスタで、過去価格2,400円のところ、13％オフの2,082円で販売されています。
「by Amazon スパゲッティ 1.6mm」の特徴
Amazon商品ページより
「by Amazon スパゲッティ 1.6mm」は、デュラム小麦のセモリナを100％使用したロングパスタです。プリプリでシコシコした食感の「プリシコ食感」が特徴とされています。
標準ゆで時間は7分で、硬さは好みに合わせて調整できます。トマトソースやクリームソースなど、幅広く多様なソースによく合うとしており、さまざまなパスタ料理に使用できます。
まとめ：大容量パスタをお得にストック！
「by Amazon スパゲッティ 1.6mm 5kg」は、デュラムセモリナを100％使用した大容量のロングパスタです。
現在Amazonでは、5kgのスパゲッティがセール価格となっており、過去価格2,400円から13％オフとなる2,082円で販売されています。パスタを日常的に使う人は、このセールを利用して買い置きしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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