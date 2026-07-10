ファミマが次世代型の新業態「FAMIMA」をオープン！ コンビニなのに試着室まで!?

ファミリーマートが、お洒落な新業態「FAMIMA」を7月10日にグランドオープンしました！ 1号店は、同社初の旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」。最寄りは東京メトロ日比谷線「神谷町駅」から徒歩約1分で、「麻布台ヒルズ」のすぐそばです。

開業前日には発表会が行われましたが、盛りだくさんな内容の中から特に目新しい取り組みを中心に紹介します。

コンビニなのに試着室!? 新業態の見どころ

「FAMIMA」は、「ファミリーマート」と「ファミマ!!」に並ぶ、まったく新しいファミリーマートのストア。狙いはコンビニの新たな可能性を追求することで、その価値を進化させる取り組みとして「Next FamilyMart Project」も始動しました。

クリエイティブのディレクションを手掛けたのは、ファッションデザイナーとしても世界的に有名なNIGO氏。ほかにも著名なクリエイターの視点を掛け合わせ、楽しさと豊かさの詰まった店舗やオリジナル商品を展開していくそうです。ということで、売り場を紹介していきましょう。

全体のレイアウトとしてユニークな点は、店舗の四隅にそれぞれ異なるコーナーが設置されていること。特に、そのひとつはコンビニエンスウェアが並ぶ縦長のショップインショップとなっていて、奥には試着室が用意されています。

その他の角は、複数のレンジとゴミ箱が並ぶコーナー、ATMやコピー機などの端末コーナー、トイレや手洗い場のコーナーです。陳列としては、キオスクをイメージしたレジカウンターを入口正面に、左側がホットスナックエリア、右側がコーヒーマシンエリアとなっているレイアウトが印象的。近未来的な空間設計だと感じました。

加えて同店の「ファミマカフェ」には、なんとここだけの特別メニューが用意されています。ひとつが、原産地にこだわった希少豆のコーヒー。既存店と同じく、世界No.1バリスタである粕谷哲氏と共同開発したコーヒーですが、味わえるのはこの旗艦店のみです。

そしてもうひとつが、エスプレッソタイプのティー。このスタイルで紅茶を提供するのは、この旗艦店が初となり、提供は店内ではなく、併設された「FAMIMA STAND」（後述）となります。

限定デリに希少コーヒーまで！ グルメも本気

グルメ関連について、より詳しくお伝えしましょう。ホットスナックと「ファミマカフェ」に関しては、店に入らなくても買えるテイクアウトカウンター「FAMIMA STAND」でも用意。先述の紅茶は、ここでの販売となります。

また、「FAMIMA STAND」の目の前にはFAMIMA公式キャラクターをモチーフにしたベンチを設置。なるほど、屋上には緑もあるし、こう見ると確かに「PARK」のような憩いの場所になっているわけですな。

販売されるフードで特徴的なのは、最近新開発され、東京と神奈川の一部約1000店舗で販売されている、都市型店舗限定のデリカテッセンが充実していること。ラベルも濃紺がテーマカラーになっていて、どこか欧米のデリのような印象も。

その中から、気になったのは「麻辣麺」。麻辣湯の味をウーシャンスパイスや花椒パウダーなどで再現した汁なし麺で、スパイスが効いたオリジナルソースとラー油が、シビれるウマ辛な味を生み出しています。

また、「生ハムとトマトのケールサラダ(キャロットアップルドレッシング)」も華やかでウマそうでした。ケールにキャロットアップルドレッシングとは「欧米か！」と突っ込みたくなりますが、見た目も味もお洒落に決まってます。

このデリカテッセンシリーズは、サンドイッチも商品名だけでウマそうなラインナップがそろっていました。前述しましたが、これらは東京と神奈川の一部店舗でも取り扱っているので、チェックしてみてください。

この店だけじゃ終わらない！ 都内展開も予定

登壇者コメントとしては、まず小谷社長が「コンビニとは何かを再定義し、新たな可能性を発信していきたい」と決意を述べ、島田氏は「この挑戦をファミリーマート全体のブランド価値向上につなげたい」と意欲を語りました。

また同社ではIPビジネスを強化していく中で、公式キャラクターを開発。「FAMIMA PARK AZABUDAI」では先行して、同キャラクターをデザインした限定雑貨や「コンビニエンスウェア」などのアイテムを発売するそうです。

そして新店舗を体験した八木さんは「夢のような空間」と、にっこり。吉田さんは「欧米の高級スーパーのような一角もあって、すごく興味をひかれました」と絶賛。ちなみにおふたりが着ていたのは、同店のためにNIGO氏が監修したオリジナルユニフォームです。

なお、そう遠くない未来に「FAMIMA PARK AZABUDAI」のような店舗を都内に数軒出店する計画もあるそうで、それがどこなのか、いつになるのかも注目したいところ。同店はアパレルも充実しているので、試着などをしてみたいと思っていた人はぜひ足を伸ばしてみては！

■店舗情報

店舗名：FAMIMA PARK AZABUDAI

オープン日：2026年7月10日（金）10:00

所在地：東京都港区虎ノ門5-2-10

※記事中の価格は税込み