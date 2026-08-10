ウメッシュを2種類飲み比べ！ 「チョーヤ梅酒 ウメッシュ」20本セットが15％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「チョーヤ梅酒 ウメッシュ 飲み比べセット 350ml×20本」が

Amazonタイムセールに登場！

「チョーヤ梅酒 ウメッシュ 飲み比べセット 350ml×20本」は、定番の「The CHOYA ウメッシュ」とアルコール分3％の「ウメッシュ本格梅酒ソーダ」を飲み比べられるセットです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格5,148円から15％オフとなる4,375円で販売されています。

セット内容は「The CHOYA ウメッシュ」350ml×10本と「ウメッシュ本格梅酒ソーダ」350ml×10本の合計20本です。1本あたりにすると約219円となります。

「チョーヤ梅酒 ウメッシュ 飲み比べセット」の特徴

Amazon商品ページより

「The CHOYA ウメッシュ」は、紀州産南高梅を100％使用した梅酒を炭酸で割った梅酒カクテルです。酸味料と香料は使用しておらず、プレミアムで濃厚な味わいとしています。アルコール分は4％です。

「ウメッシュ本格梅酒ソーダ」は、アルコール分3％の商品です。梅の酸味と甘みにソーダのスッキリ感を合わせた商品で、食事やお風呂上がりとの相性が抜群としています。

まとめ：2種類のウメッシュをまとめて確保！

「チョーヤ梅酒 ウメッシュ 飲み比べセット 350ml×20本」は、「The CHOYA ウメッシュ」10本と「ウメッシュ本格梅酒ソーダ」10本をセットにした商品です。参考価格5,148円から15％オフとなる4,375円で、1本あたり約219円となっています。

現在開催中のAmazonタイムセールで、2種類のウメッシュをまとめて購入できる機会です。普段からウメッシュを飲んでいる人は、飲み比べセットをストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。