生ビール全品半額！ 銀座ライオンなど「ビヤホールの日」開催

「銀座ライオン」「ビヤホールライオン」など全国のサッポロライオンチェーンは、「8月4日はビヤホールの日。」として、8月4日当日限定でビール全品を終日半額で提供します（一部店舗を除く）。
8月4日限定 銀座ライオンなどでビール半額！
8月4日はサッポロライオンの創業日。この日を記念したイベントです。半額の対象となるのは、生ビールのグラス・ジョッキサイズの単品商品です。
店舗によって扱うビールは異なりますが、「サッポロ生ビール 黒ラベル」をはじめ、「ヱビスビール」「ヱビス プレミアムブラック」「琥珀ヱビス プレミアムアンバー」「白穂乃香」「エーデルピルス」「SORACHI 1984」といった、プレミアムな樽生ビールも半額で楽しめます。
飲み放題やセット販売の生ビール、瓶・缶ビール、ビヤカクテル、その他のドリンクは対象外です。当日は各種生ビール半額券も利用できません。
また8月4日夕刻には、「ビヤホールライオン 銀座七丁目店」と「ライオン 銀座五丁目店」で、サッポロライオン代表取締役社長の田澤氏が登場。来店したお客さんと乾杯するイベントも予定されています。
【スケジュール】
18時 ビヤホールライオン 銀座七丁目店
19時 ライオン 銀座五丁目店
20時 ビヤホールライオン 銀座七丁目店
ビール好きは8月4日に集合！
サッポロライオンは、1899年8月4日に「ヱビスビール」のプロモーション店舗として銀座に「恵比壽ビヤホール」を開業したことを創業の起点としています。現在営業している「ビヤホールライオン 銀座七丁目店」は、日本最古のビヤホールとされています。
今年で創業127周年。8月4日は生ビールが半額になるほか、銀座のビヤホールでは社長との乾杯イベントも開催予定。ビール好きなら、この機会に足を運んでみるのもよさそうです。
・開始日：2026年8月4日
※価格は税込み表記です。
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