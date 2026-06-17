スタバ、桃づくし！ 桃・桃・桃の新作ドリンク3種登場

スターバックス コーヒーは6月24日より、「ピーチ&ピーチミルク フラペチーノ」を始めとした3種の"桃"商品を発売します。

桃・桃・桃！3つのドリンクが登場

食感や飲み心地の異なる3つのスタイルで桃を楽しめる3種が登場します。



とろけるピーチ果肉となめらかなピーチミルクを合わせ、軽やかな飲み心地に仕上げた「ピーチ&ピーチミルク フラペチーノ」に加え、昨年より展開中の“チラックス ソーダ”シリーズから今年もピーチフレーバーが登場。



また、昨年の発売以降、ごろっとした果肉の贅沢感とすっきりとした味わいで人気を集めた「クラフト ジューシー ピーチ ティー」も販売されます。

軽やかに飲める新作桃フラペ

▲「ピーチ&ピーチミルク フラペチーノ」（Tallサイズのみ）

持ち帰り：707円

店内利用：720円

フラペチーノのボディには無脂肪乳を使用し、ミルキーでなめらかな質感でありながらも、重たくなりすぎないすっきりとした後味に仕上げているといいます。

白桃ならではのフルーティーな香りとやさしい甘みが心地よく広がるといい、ひと口ごとにジューシーな甘みと果実感を引き立てる底に忍ばせたピーチ果肉がなめらかなピーチミルクが合わささることで、ピーチの風味が広がる軽やかな味わいに仕上がっているそうです。

好評の「チラックス」シリーズの桃フレーバー

▲「チラックス ソーダ ピーチ」

持ち帰り Tall：579円 / Grande 624円 / Venti 668円

店内利用 Tall 590円 / Grande 635円 / Venti 680円

みずみずしいピーチ果肉ソースとソーダに、スターバックスオリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた一杯。



“チラックス ソーダ”のために開発したグリーンシトラスの香りにシュワッと弾ける炭酸とジューシーなピーチの甘みと重ねることで、軽やかな飲み心地に仕上げているそうです。

ピーチの果肉が最大量のピーチティー

▲「クラフト ジューシー ピーチ ティー」

持ち帰り Tall 618円 / Grande 663円 / Venti 707円

店内利用 Tall 630円 / Grande 675円 / Venti 720円

ピーチシロップにキレのあるブラックティーを合わせたボディは、軽い飲み心地の中にやさしい甘みと華やかな香りをもたらすそうです。

底に満たしたごろごろとしたピーチの果肉と重ねることで、すっきりとしながらも満足感のある味わいに仕上げているといい、今回発売する3種の中でも最大量のピーチの果肉が入っているため、ピーチそのものを味わうような贅沢な果実感を楽しめるそうです。

桃づくしでとにかく贅沢！

リフレッシュ感がほしいときや、ひと息つきたい夏のシーンにもぴったりな3種類のドリンク。どれも桃がふんだんに使われており、とっても贅沢！桃好きな人は注目です。

（※文中の価格はすべて税込）