スイーツもパンも紅茶づくし！ファミマ×アフタヌーンティー過去最多28種

ファミリーマートは6月16日から、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修による「アフタヌーンティー」フェアを全国の店舗で開始します。
今回のフェアでは、過去最多となる全28種類の商品を同時展開します。スイーツや焼き菓子、パン、菓子、アイス、飲料に加え、シリーズ初となるアルコール商品もラインアップし、紅茶の香りや味わいをさまざまな形で楽しめるとしています。
過去最大となる全28種類の商品を一斉発売！
▲窯出しとろけるミルクティープリン 238円
アールグレイを使用したミルクティープリンに、北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングした商品です。
▲アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム） 248円
ザクほろ食感のシューパフにダブルクリームを詰めた、アールグレイの香りが特徴のシュークリームです。
▲アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド 298円
サクパリとした食感で、ひと口で紅茶の香りが広がる紅茶サンドです。
▲アールグレイ香る紅茶カヌレ 275円
紅茶の香りを高めた仕様で、カリっとした外側ともっちりした食感が特徴のカヌレです。
▲アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ 198円
アールグレイの香りと焦がしバターのコクが広がる焼き菓子です。
▲アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン 195円
しっとりとした食感で、アールグレイの香りが広がるバウムクーヘンです。
▲アールグレイ香る紅茶のドーナツ 155円
グレーズをかけたオールドファッションタイプで、アールグレイの香りが特徴です。
▲紅茶とりんごのパウンドケーキ 190円
セイロン紅茶とりんごの組み合わせで、しっとりとした食感に仕上げたパウンドケーキです。
▲紅茶とオレンジのザクザククッキー 198円
セイロン紅茶とオレンジの風味を組み合わせた、ザクザク食感のクッキーです。
▲アールグレイメロンパン 170円
アールグレイのビスケット生地に加え、アールグレイクリームとホイップクリームをサンドしたメロンパンです。
▲アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り） 185円
ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ね、アールグレイクリームをサンドした商品です。
▲華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル 268円
アールグレイチョコを使用したプレッツェルで、紅茶の香りが特徴です。
▲しっとりクッキーロイヤルミルクティー味 198円
アールグレイ茶葉を使用した、ロイヤルミルクティー風味のしっとり食感のクッキーです。
▲紅茶とピーチの琥珀糖 450円
アールグレイとピーチの2種類の味が入った、サクぷる食感の琥珀糖です。
▲オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス 225円
アールグレイミルクティーアイスに、ブラッドオレンジ果汁を使ったオレンジピール入りソースを組み合わせた商品です。
▲アップル香るティーソーダ 140円
アップルの甘酸っぱい香りが特徴のフレーバーティーソーダです。
▲シャルドネティーサワー 177円
Afternoon Tea監修シリーズ初のアルコール飲料で、茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りを組み合わせています。アルコール度数は3％です。
■販売中商品
▲アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ 360円
▲ティーラテ 210円
▲砂糖不使用 ティーラテ 210円
▲ライチ香るジャスミンティー 118円
▲白桃香るルイボスティー 118円
▲シャルドネ香るストレートティー 118円
▲ルイボスティー 600ml 118円／950ml 160円
▲アールグレイティー 600ml 118円／950ml 160円
▲ロイヤルミルクティー 150円
紅茶好きは見逃せない！
紅茶の香りを軸に、スイーツからドリンク、さらにはアルコールまで過去最多となるラインアップがそろい、選ぶ楽しさが際立つ内容となっています。
気になる商品をいくつか組み合わせて、自分なりのアフタヌーンティーを再現するのも面白そう！ 一部の商品は数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。
※価格は税込み表記です。
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