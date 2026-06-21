肉厚っ！160gの「超厚切りリブロースかつ」松のやで復活

松のやで6月24日15時から

松のやは6月24日15時より、「超厚切りリブロースかつ」を発売します。

昨年好評だったメニューの復活販売となります。やわらかくきめ細やかな肉質が特徴のリブロース肉を使用した厚切りとんかつです。

持ち帰りにも対応しますが、持ち帰りのみそ汁は別料金となります。

「超厚切りリブロースかつ」復活

定食から丼まで一斉展開

▲超厚切りリブロースかつ定食 1050円

やわらかくきめ細やかな肉質というリブロース肉を使用し、店舗で揚げたとんかつです。160gの厚切り仕様で食べ応えのある一品としています。

鬼おろしポン酢、味噌との組み合わせのほか、大判唐揚げや海老フライとの盛合せ定食などのバリエーションもラインアップします。

さらに、「超厚切りリブロースかつ丼」「うまトマ超厚切りリブロースかつ定食」も用意されます。

厚さも満足感も別格

厚切り160gのリブロースかつは、しっかりとしたボリューム感があり、定食から丼、盛り合わせまで選べる幅広さも魅力です。

気分に合わせて鬼おろしポン酢や味噌、合盛りなどのバリエーションを選べるので、がっつり食べたい日にもうれしい内容となっています。この機会に、店舗で揚げた厚切りとんかつを試してみては？

※価格は税込み表記です。