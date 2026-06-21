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松のやで6月24日15時から

肉厚っ！160gの「超厚切りリブロースかつ」松のやで復活

2026年06月21日 15時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　松のやは6月24日15時より、「超厚切りリブロースかつ」を発売します。

　昨年好評だったメニューの復活販売となります。やわらかくきめ細やかな肉質が特徴のリブロース肉を使用した厚切りとんかつです。

　持ち帰りにも対応しますが、持ち帰りのみそ汁は別料金となります。

「超厚切りリブロースかつ」復活
定食から丼まで一斉展開

▲超厚切りリブロースかつ定食 1050円

　やわらかくきめ細やかな肉質というリブロース肉を使用し、店舗で揚げたとんかつです。160gの厚切り仕様で食べ応えのある一品としています。

　鬼おろしポン酢、味噌との組み合わせのほか、大判唐揚げや海老フライとの盛合せ定食などのバリエーションもラインアップします。

　さらに、「超厚切りリブロースかつ丼」「うまトマ超厚切りリブロースかつ定食」も用意されます。

厚さも満足感も別格

　厚切り160gのリブロースかつは、しっかりとしたボリューム感があり、定食から丼、盛り合わせまで選べる幅広さも魅力です。

　気分に合わせて鬼おろしポン酢や味噌、合盛りなどのバリエーションを選べるので、がっつり食べたい日にもうれしい内容となっています。この機会に、店舗で揚げた厚切りとんかつを試してみては？

※価格は税込み表記です。

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