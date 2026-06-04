セブン韓国フェアに「チヂミパン」「カムジャチーズボール」気になるグルメ続々

セブン‐イレブンは6月8日より、「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」第2弾を順次展開します。

韓国グルメフェア第2弾 8商品が登場

6月2日より開催中の「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」の第2弾。



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第2弾では、韓国の定番料理や話題のグルメを取り入れた全8商品をラインアップします。クロワッサン生地を使った「クロッチ」や、チヂミ、参鶏湯など、食感や満足感にこだわった8」商品をそろえています。

▲韓国風旨辛ダレのサーモン 321円

鮮度の良いサーモンの背中の部位を使用したおつまみです。身が引き締まっており、さっぱりとした味わいとしっかりとした食感が特長とされています。

▲やみつき香味ダレのとろっと韓国風味煮たまご 354円

醤油にごま油、ねぎ油、オイスターソースを加えた辛味のある香味ダレをかけた煮たまごです。とろっとしたたまごと香味ダレの組み合わせが特長とされています。

▲セブンプレミアム もちもち食感の海鮮チヂミ 321円

もちもちとした生地にニラ、キャベツ、人参、海老、イカを混ぜ込んで焼き上げた商品です。海鮮の旨味と食感が楽しめるとされています。

▲セブンプレミアム 参鶏湯 321円



鶏ガラをじっくり煮込んだ原料を使用し、鶏の濃厚な旨味を特徴としています。独自の製法を採用し、専門店の製法を参考に本格的な味わいを追求したといいます。

▲旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン 246円



お好み焼きパン専用のミックス粉に一部小麦粉を配合し、もっちりとしたチヂミをイメージした食感に。ニラを使用した生地の中に旨辛ソースを入れ、風味豊かな味わいを特徴としています。

▲お店で揚げた カムジャチーズボール（3個入） 230円



ブラックペッパーを配合した生地にじゃがいもを練り込んだチーズボールです。外はサクサク、中はもちもちとした食感で、マッシュポテト入りのじゃがいもの味わいを楽しめます。

▲餅っと食感クロッチ 黒蜜きなこ 213円

二度焼きしたクリスピーなクロワッサン生地に、もちフィリングを組み合わせています。黒蜜ソースときなこシュガー、バターの塩味が合わさった甘じょっぱい味わいです。

▲餅っと食感クロッチ チョコ 213円

濃厚なチョコクリームとココアシュガーを組み合わせた商品です。クロワッサン生地の食感と、もちフィリングのコントラストが特長とされています。

チヂミパンにクカムジャチーズボールも

これは迷うやつ

韓国グルメの定番からスイーツ系まで幅広くそろっていて、どれから試すか迷ってしまいそう。食感や味のバリエーションがしっかり分かれているので、気分に合わせて選ぶ楽しさもありそうです。

気になる商品をいくつか組み合わせて楽しむのも良さそうですし、セブンで韓国グルメをひと通り試してみてはいかがでしょうか！

※価格は税込み表記です。