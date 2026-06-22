あずきバー1万5500本を無料で配布！4都市で開催

井村屋は6月27日に東京・名古屋・大阪・福岡天神の会の4都市で「あずきバー祭り2026」を開催します（東京会場では6月26日も実施）。

本イベントでは、7月1日の「井村屋あずきバーの日」に先駆けて行われる毎年恒例のサンプリング企画です。「あずきバー祭り」として実施するのは2023年が皮切りで今年が4年目。



今年は会場に福岡天神を加え、4都市で合計約1万5500本の「あずきバー」を無料配布します。

■「あずきバー」サンプリング 開催概要

・東京会場：合計5500本配布予定

配布日時：

6月26日 第1回配布11時30分〜 第2回配布15時〜

6月27日 第1回配布10時〜 第2回配布13時〜 第3回配布15時30分〜

開催場所：コレド室町テラス1F大屋根広場（東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号）

・名古屋会場：合計4000本配布予定

配布日時：

6月27日 第1回配布10時30分〜 第2回配布13時〜 第3回配布15時30分〜

開催場所：ららぽーと名古屋みなとアクルス1F屋外イベントスペース デカゴン（愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号）

・大阪会場：合計4000本配布予定

配布日時：

6月27日 第1回配布10時〜 第2回配布13時〜 第3回配布15時30分〜

開催場所：ヨドバシカメラ梅田1F南東入り口前（大阪府大阪市北区大深町1丁目1番）

・福岡天神会場：合計2000本配布予定

配布日時：

6月27日 第1回配布10時〜 第2回配布12時30分〜 第3回配布15時〜

開催場所：ONE FUKUOKA BLDG.北西側広場（福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号）

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東京会場では同期間中、「あずきバー」の縁日イベントも実施されます。ヨーヨーつりや的あてといった屋台を展開し、体験者にはオリジナルヨーヨーやハンドタオルなどのノベルティが用意されています。

また、東京会場と名古屋会場には井村屋のキャラクター「アズキキング」が登場し、写真撮影ができるグリーティングも開催。

名古屋会場では6月27日に元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんが来場し、トークショーのほか、あずきバーの配布にも参加予定です。

※価格は税込み表記です。