ハーゲンダッツが時間無制限で食べ放題！ ニラックス4店舗で期間限定

ニラックスは6月18日から、対象のブッフェ店舗にて「ハーゲンダッツ 満喫コース」を期間限定で提供します。提供は7月8日までです。

いつもの食べ放題にハーゲンダッツがプラス！

「ザ ブッフェ」などニラックスが運営するブッフェ業態、通称“ニラックスブッフェ”では、和洋中のメニューを食べ放題にて提供しています。



今回4店舗にて、通常のブッフェメニューに加え、バニラとストロベリーの2種類のハーゲンダッツ アイスクリームを時間無制限の食べ放題で提供します。ハーゲンダッツを使用したアレンジメニューも用意されます。

▲ハーゲンダッツ バニラ

▲ハーゲンダッツ ストロベリー

■アレンジメニュー

▲ハーゲンダッツ 白桃サンデー コース料金に含む

さらに、「ハーゲンダッツ 白桃サンデー」や、パンケーキ（別途オーダー）と組み合わせたアレンジメニューも食べ放題で利用できます。

▲パンケーキ With ハーゲンダッツ バニラ

▲パンケーキ With ハーゲンダッツ ストロベリー

「ハーゲンダッツ 満喫コース」では、サラダやデリ、から揚げ、パスタ、ピザ、ラーメンなどのブッフェメニューに加え、セルフメイクスイーツやドリンクも揃います。

食べ放題コース内のスイーツにハーゲンダッツ アイスクリームをトッピングしたり、フロートとして楽しむなど、自由度の高い食べ方ができる点も特徴です。



コースの価格は店舗ごとに異なる可能性があるので、お近くの店舗で確認ください。

■ハーゲンダッツ 満喫コース 概要

提供内容：通常のブッフェメニュー、オーダーメニューに加え、以下のハーゲンダッツ 特別メニューが食べ放題

・ハーゲンダッツ アイスクリーム：バニラ・ストロベリー

・ハーゲンダッツ 白桃サンデー

・パンケーキ

実施期間：6月18日～7月8日

時間：無制限

実施店舗：

ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

グランブッフェ アリオ橋本

ハーゲンダッツが時間無制限は夢のよう

ハーゲンダッツを好きなだけ楽しめる、夢のような食べ放題が登場します。アイス好きにはたまらない内容ですし、アレンジの幅も広いので楽しみ方を考えるだけでもワクワクしますね。

この機会に足を運んで、自分だけの組み合わせを試してみては？

※価格は税込み表記です。