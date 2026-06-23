ファミマ「買うと、もらえる」スタート！今週はこれが対象、全商品チェック

ファミリーマートは本日6月23日より「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国の店舗で開催します。



6月23日～7月13日の期間、今回のキャンペーンでは、対象商品を1個購入すると、対象商品と引き換えられる無料引換券がレシートに発行されるキャンペーン。全97品が対象となり、飲料や菓子、即席食品など幅広い商品を対象に展開します。

キャンペーンは3週間にわたり実施し、対象商品は週ごとに替わります。この記事では第1週（6月23日発売）に登場する対象商品を全品チェック。

第1週発券対象期間【6月23日～29日】

※引き換え対象期間：6月30日7時～7月6日

第1週では、「お～いお茶 濃茶／緑茶」や「やかんの麦茶」のほか、「日清 カップヌードル」シリーズなどが対象です。対象商品を購入すると翌週使える無料引換券がもらえ、基本的に同ジャンルの商品と交換できます。

第2週、第3週と続く！

6月30日以降も第2週、第3週とキャンペーンは継続します。

・第2週発券対象期間【6月30日～7月6日】

※引き換え対象期間：7月7日7時～7月13日

・第3週発券対象期間【7月7日～13日】

※引き換え対象期間：7月14日7時～7月20日

ほぼ同額の商品が「もらえる」対象となっており、実質半額ともいえるお得なキャンペーンです。なお、対象商品を購入して受け取った無料引換券は、その場では使えず、購入した翌週以降に利用可能となるので注意しましょう。

※価格は税込み表記です。