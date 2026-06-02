ここまでやる!? エースコック「わかめオールスター」わかめづくしでヤバそう

エースコックは6月22日より、「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」を全国で発売します。

もはやわけわかめ!?

わかめラーメン「わかめオールスター」

ロングセラー「わかめラーメン」の特徴であるわかめ素材に着目し、葉わかめ・茎わかめ・めかぶパウダーを組み合わせた“オールスター”仕様。



リリースによると「わかめの全てを食べ尽くす、圧倒的満足感とおいしさのわかめラーメン」とのことです。

▲わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ 375円



おなじみの「葉」わかめ、コリコリ食感の「茎」わかめを具材に、スープには「めかぶ」パウダーを使用。いりこや鰹のだしに牡蠣の旨みを加えた、わかめと相性の良い魚介ベースのしょうゆスープに、めかぶパウダー入りのふりかけを加えて仕上げます。



めんは120gの超大盛り。滑らかでコシのある丸刃のめんを採用しています。

やりすぎ感がたまらない！

「根から葉までわかめの魅力を超大盛りめんと共に楽しめる一杯！」ともリリースには書かれています。



わかめラーメンはもともとわかめが主役ですが、今回は「そこまでやる？」と思うレベルでわかめ全振り。葉も茎もめかぶも入れてしまうあたり、エースコックの本気がちょっと怖い……。



「どれだけわかめなんだよ」と気になった人も多いはず。話題づくりにも食べたくなる商品です。

※価格は税込み表記です。