ここまでやる!? エースコック「わかめオールスター」わかめづくしでヤバそう

エースコックは6月22日より、「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」を全国で発売します。
もはやわけわかめ!?
わかめラーメン「わかめオールスター」
ロングセラー「わかめラーメン」の特徴であるわかめ素材に着目し、葉わかめ・茎わかめ・めかぶパウダーを組み合わせた“オールスター”仕様。
リリースによると「わかめの全てを食べ尽くす、圧倒的満足感とおいしさのわかめラーメン」とのことです。
▲わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ 375円
おなじみの「葉」わかめ、コリコリ食感の「茎」わかめを具材に、スープには「めかぶ」パウダーを使用。いりこや鰹のだしに牡蠣の旨みを加えた、わかめと相性の良い魚介ベースのしょうゆスープに、めかぶパウダー入りのふりかけを加えて仕上げます。
めんは120gの超大盛り。滑らかでコシのある丸刃のめんを採用しています。
やりすぎ感がたまらない！
「根から葉までわかめの魅力を超大盛りめんと共に楽しめる一杯！」ともリリースには書かれています。
わかめラーメンはもともとわかめが主役ですが、今回は「そこまでやる？」と思うレベルでわかめ全振り。葉も茎もめかぶも入れてしまうあたり、エースコックの本気がちょっと怖い……。
「どれだけわかめなんだよ」と気になった人も多いはず。話題づくりにも食べたくなる商品です。
※価格は税込み表記です。
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