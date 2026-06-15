ファミマ×Afternoon Teaに初のお酒！ 「シャルドネティーサワー」はどんな味かしら？

ごきげんよう。ナベコでございます。

ファミリーマートは6月16日から、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修による「アフタヌーンティー」フェアを全国の店舗で開始しますわよ。

ファミリーマートと「Afternoon Tea」は2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、開催のたびに好評なんですって。おいしい紅茶の味わいをコンビニで気軽に楽しめるのが魅力ですわね。

今回はコラボ史上最多となる全28種類を同時展開。まあ、ずいぶん気合が入っていますこと。その中でもナベコが注目しているのは、シリーズ初のお酒ですわ。

■シャルドネティーサワー

350ml 177円

「Afternoon Tea」監修の「シャルドネティーサワー」は、シャルドネ、つまり白ワイン用のぶどう品種を使用したお酒。白ワインの華やかな風味に、紅茶の香りを合わせた一杯ですの。

サンプル品をいち早く試してみましたわ。飲んでみると、すっと軽やかで甘みのあるやわらかな口当たり。後味には紅茶の爽やかな香りがふわりと広がって、ワインと紅茶のハーモニーが楽しめますの。とても優雅な気分になりますわ。

アルコール分は3％と軽やか。なんだか急にスコーンが食べたくなりましたわ。スコーンがないので柿の種で代用いたしますけれども。

缶のまま飲むのもよろしいですが、グラスに移すとさらに香りが立って、アフタヌーンティーらしい優雅さが増しますわよ。

コラボ商品はほかにも、シュークリームや琥珀糖など、注目の新商品が計12種類登場するそうです。どれから試そうか迷ってしまいますわね！

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※価格は税込み表記です。