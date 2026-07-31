夏の冷蔵庫、黒ラベルがあれば勝ち！ 350ml缶24本を17％オフでドーンと確保

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶×24本」がAmazonタイムセールに登場！

サッポロビールの「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格5,415円のところ、17％オフの4,480円で販売されており、1本あたり約187円です。

「サッポロ 生ビール 黒ラベル」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロ 生ビール 黒ラベル」は、協働契約栽培の麦芽・ホップを一部使用したビールです。

旨さ長持ち麦芽を一部採用しており、麦のうまみと爽やかな後味のバランス、白くクリーミーな泡を楽しめる味設計としています。アルコール度数は5％です。

家飲みやBBQ、花見、キャンプ、各種イベントなどのストックにも利用できる商品です。また、商品ページでは唐揚げ、焼き鳥、ピザ、寿司、揚げ物、チーズなど、さまざまな料理に合わせられると紹介されています。

まとめ：黒ラベル24本をお得にストック！

定番ビール「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで17％オフになっています。

普段の晩酌や家飲み用のビールをまとめて用意しておきたい人は、セールの機会に「黒ラベル」を24本まとめてストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。