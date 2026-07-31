アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第236回
夏の冷蔵庫、黒ラベルがあれば勝ち！ 350ml缶24本を17％オフでドーンと確保
2026年07月31日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶×24本」がAmazonタイムセールに登場！
サッポロビールの「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格5,415円のところ、17％オフの4,480円で販売されており、1本あたり約187円です。
「サッポロ 生ビール 黒ラベル」の特徴
Amazon商品ページより
「サッポロ 生ビール 黒ラベル」は、協働契約栽培の麦芽・ホップを一部使用したビールです。
旨さ長持ち麦芽を一部採用しており、麦のうまみと爽やかな後味のバランス、白くクリーミーな泡を楽しめる味設計としています。アルコール度数は5％です。
家飲みやBBQ、花見、キャンプ、各種イベントなどのストックにも利用できる商品です。また、商品ページでは唐揚げ、焼き鳥、ピザ、寿司、揚げ物、チーズなど、さまざまな料理に合わせられると紹介されています。
まとめ：黒ラベル24本をお得にストック！
定番ビール「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで17％オフになっています。
普段の晩酌や家飲み用のビールをまとめて用意しておきたい人は、セールの機会に「黒ラベル」を24本まとめてストックしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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