わかめラーメン買って、わかめラーメンもらえる！ファミマ「買うと、もらえる」今週分チェック

ファミリーマートは「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを6月23日より開催中です。



7月13日までの3週間、対象商品を1個購入すると、対象商品と引き換えられる無料引換券がレシートに発行されるキャンペーンです。

対象商品は週ごとに替わります。この記事では第2週（6月30日～）に登場する対象商品を全品チェック。

第2週発券対象期間【6月30日～7月6日】

※引き換え対象期間：7月7日7時～7月13日

第2週では、エースコック「わかめラーメン」シリーズや、コカ・コーラの「ジョージア ブラック」「ジョージア カフェラテ」などが対象です。対象商品を購入すると翌週使える無料引換券がもらえ、同ジャンルの対象商品と交換できます。

第3週まである！

第3週もキャンペーンは継続します。



・第3週発券対象期間【7月7日～13日】

※引き換え対象期間：7月14日7時～7月20日

ほぼ同額の商品が「もらえる」対象となっており、実質半額ともいえるお得なキャンペーンです。なお、対象商品を購入して受け取った無料引換券は、その場では使えず、購入した翌週以降に利用可能となるので注意しましょう。

※価格は税込み表記です。