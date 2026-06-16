ファミマやりおる。スコーン×クロワッサンの背徳感がすごい　Afternoon Teaコラボ

ごきげんよう。モグモグ担当ナベコです。ファミリーマートで胸躍るフェアが開催されていますわ。紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修の商品が揃う「アフタヌーンティー」フェアを6月16日より開催中。

ファミマ×Afternoon Teaは2019年の初開催をに、継続的にコラボが実施されてきましたが、今回は過去最多の28種が登場。サンプル品が届いたので、オススメをピックアップして紹介します。

え、それをあわせる？

本気の甘さのスコーンクロワッサン

まず驚いたのはこちら。「アールグレイの生スコーンクロワッサン」です。

▲アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）185円

ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドした商品とのこと。

ん？ スコーン生地×クロワッサン生地を合わせて、さらに中にはクリーム入り。ずいぶん要素を詰め込んできましたね。

食べてみると、「っあっまい！」。スコーンのしっとりとした甘い生地に、濃厚なアールグレイクリーム。このクリーム、香りがいいだけでなく、バターピーナッツのようにねっとりとしたテクスチャーでしっかり甘い。

さらに強いのはホワイトチョコです。ぶわん！としたまったり系の甘さを加えてくれて、後から後から甘さが追いかけてくるようです。「これぞイギリス！」と言いたくなる、甘さも脂質も十分な味わいでした。イギリスは行ったことないですけど……。

ここまで振り切った味わいは、コラボ商品ならではでしょう。

食べる宝石やがな！

美しいだけじゃない「琥珀糖」

今回初登場の「琥珀糖」にも注目。琥珀糖っていったい何？

▲紅茶とピーチの琥珀糖 450円

外側が砂糖でコーティングされていて、手に持つとハードな感触。「かたいのかな～」と思っておそるおそる食べると、「カリッ、ぷる」。あれ、外側はかたいのですが、中はゼリーのようにぷるんとしていてやわらかいんです。

この「カリッ、ぷる」食感には感動。紅茶味とピーチ味でみずみずしい甘さがあり、冷やして食べると涼やかな夏のお茶請けになりそうです。ワインのお供にもいいかも。

お値段は少し高く感じましたが、ちょっとずつ楽しむなら十分アリ。

かたくておいしい！紅茶カヌレ

▲アールグレイ香る紅茶カヌレ 275円

スイーツはAfternoon Teaコラボの本領発揮。さまざまな商品が登場していますが、ナベコのいちおしはカヌレです。

以前のコラボでも登場した商品ですが、今回は紅茶の香りがアップしたそう。

食感は外側がギュムッとしたハードな噛み応えで、中はもっちり。このコントラストがたまりません。噛めば噛むほど紅茶の香りが口いっぱいに広がり、じんわり幸せな気分になります。

コスパ抜群

紅茶香るオールドファッション

▲アールグレイ香る紅茶のドーナツ 155円

アールグレイが香るグレーズ（砂糖）をかけたオールドファッションドーナツです。

グレーズの部分はサクッとしているけれど、生地はほろほろ柔らかくて、これも「甘～い」。紅茶の香りのニュアンスが大人っぽく、甘いのにパクパク食べ進められてしまう、やみつきなドーナツです。

約150円と、今回のコラボ商品の中だと手ごろな価格。気軽に食べられるのがうれしいです。

Afternoon Teaコラボ初のお酒

なんと今回、コラボシリーズとしては初のお酒が登場。

▲シャルドネティーサワー 177円

シャルドネ、つまり白ワイン用のぶどう品種を使用したお酒です。白ワインを思わせる華やかな風味に、紅茶の香りを合わせた一杯。アルコール分は3％と軽やかです。

飲んでみると、白ワインを思わせるフルーティーさと甘さ、その後から紅茶の上品な香りがふわりと追いかけてきます。

休日の昼下がりから飲みたくなるような、軽やかで爽やかな一杯でした。

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コラボ商品はほかにも、紅茶香るシュークリームやプリンなど盛りだくさん。みなさま、お茶を用意して試してみてはどうでしょう！

※価格は税込み表記です。