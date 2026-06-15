すし20貫約1200円って安！「超得にぎりフェア」がやってきた

持ち帰りすしの「小僧寿し」は6月15日から、「【超】得にぎりフェア」を期間限定で開催します。実施期間は6月15日～19日、6月22日～26日の平日限定です。
平日限定「【超】得にぎりフェア」
「【超】得にぎり 20貫」をはじめ、人気ネタや上ネタを組み合わせたにぎり寿司を、ボリュームと価格のバランスを意識した内容で展開します。いずれも期間限定の商品で、店舗ごとに準備数がなくなり次第終了となります。
▲【超】得にぎり 20貫 1188円
まぐろや海老、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろなど、定番ネタと人気ネタを組み合わせた20貫入りのセットです。
▲【超】得プレミアムにぎり 19貫 1933円
本鮪中とろ・いくら軍艦・うなぎ・サーモン・えび・赤貝など、上ネタや人気ネタを贅沢に盛り込んでいます。
さらに一本穴子も入っており、食べ応えも満足感も抜群という豪華盛です。
小僧寿しの人気フェアが再び！
ボリューム感のあるにぎり寿司が、1188円～というお手頃価格となるうれしい内容です。
また、「【超】得プレミアムにぎり」は、本鮪中とろや一本穴子も入った豪華な内容となっています。気になる人は、この機会に小僧寿しに立ち寄ってみては？
※価格は税込み表記です。
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