松屋「うなぎコンボ牛めし」が今年も！「うなたま丼」はふわとろ進化

牛めしの松屋は6月23日10時より、「ふわたまうな丼」「うなぎコンボ牛めし」など、うなぎ各種を販売します。

松屋のうなぎメニューがスタート

今年は「ふわたまうな丼」が新登場

松屋では去年に引き続き今年もうなぎ商品を展開。



注目は夏の定番「うなたま丼」をさらにパワーアップさせたという「ふわたまうな丼」。特製のタレを絡めて焼き上げたうなぎに、“ふわふわでとろとろ”の玉子を合わせたとのことです。

▲ふわたまうな丼 1180円

松屋のうなぎはタレをつけて焼く工程を繰り返し、外側は香ばしく、中はやわらかい食感にこだわっているといいます。

店内飲食だとみそ汁が付きます。持ち帰りの場合、みそ汁は別料金になります。

▲ふわたまうな丼ダブル 1880円

▲ふわたまうな丼トリプル 2580円

松屋の牛めしとうなぎを組み合わせた「うなぎコンボ牛めし」や、定番の「うな丼」も登場。

▲うなぎコンボ牛めし 1180円

ダブル 1880円／トリプル 2580円

▲うな丼 980円

ダブル 1680円／トリプル 2380円

ふわたまうな丼 1180円

ふわたまうな丼ダブル 1880円

ふわたまうな丼トリプル 2580円

うな丼 980円

うな丼ダブル 1680円

うな丼トリプル 2380円

うなぎコンボ牛めし 1180円

うなぎダブルコンボ牛めし 1880円

うなぎトリプルコンボ牛めし 2580円

ふわたまうな皿 960円

うな皿 760円

うな牛皿 960円

今年は“ふわとろ玉子”で進化！

松屋の夏の定番「うなたま丼」が、ふわとろ食感の玉子でさらに進化して帰ってきました。定番のうな丼だけでなく、牛めしとの組み合わせもあり、その日の気分で選べるのもうれしいポイントです。

夏のスタミナメニューとして、気軽にうなぎを楽しんではいかがでしょうか

※価格は税込み表記です。