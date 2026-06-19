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6月23日発売

松屋「うなぎコンボ牛めし」が今年も！「うなたま丼」はふわとろ進化

2026年06月19日 10時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　牛めしの松屋は6月23日10時より、「ふわたまうな丼」「うなぎコンボ牛めし」など、うなぎ各種を販売します。

松屋のうなぎメニューがスタート
今年は「ふわたまうな丼」が新登場

　松屋では去年に引き続き今年もうなぎ商品を展開。

　注目は夏の定番「うなたま丼」をさらにパワーアップさせたという「ふわたまうな丼」。特製のタレを絡めて焼き上げたうなぎに、“ふわふわでとろとろ”の玉子を合わせたとのことです。

▲ふわたまうな丼　1180円

　松屋のうなぎはタレをつけて焼く工程を繰り返し、外側は香ばしく、中はやわらかい食感にこだわっているといいます。

　店内飲食だとみそ汁が付きます。持ち帰りの場合、みそ汁は別料金になります。

▲ふわたまうな丼ダブル　1880円

▲ふわたまうな丼トリプル　2580円

　松屋の牛めしとうなぎを組み合わせた「うなぎコンボ牛めし」や、定番の「うな丼」も登場。

▲うなぎコンボ牛めし　1180円
　ダブル　1880円／トリプル　2580円

▲うな丼　980円
　ダブル　1680円／トリプル　2380円

ふわたまうな丼　1180円
ふわたまうな丼ダブル　1880円
ふわたまうな丼トリプル　2580円
うな丼　980円
うな丼ダブル　1680円
うな丼トリプル　2380円
うなぎコンボ牛めし　1180円
うなぎダブルコンボ牛めし　1880円
うなぎトリプルコンボ牛めし　2580円
ふわたまうな皿　960円
うな皿　760円
うな牛皿　960円

今年は“ふわとろ玉子”で進化！

　松屋の夏の定番「うなたま丼」が、ふわとろ食感の玉子でさらに進化して帰ってきました。定番のうな丼だけでなく、牛めしとの組み合わせもあり、その日の気分で選べるのもうれしいポイントです。

　夏のスタミナメニューとして、気軽にうなぎを楽しんではいかがでしょうか

※価格は税込み表記です。

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