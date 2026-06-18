夏だカリーだ！コメダ「カリー祭り」開幕！ 新作ナンドッグなど6品

コメダ珈琲店は6月24日より、季節限定で「カリー祭り」を開催します。
コメダ「カリー祭り」6品が登場
毎年恒例の「カリー祭り」。今年は、新宿中村屋監修のカリーソースを使用したスナック4種類と、カリーと相性の良いドリンク2種類の全6品をラインアップします。
今年は新作として「カリーナンドッグ」と「アサイーミックスラッシー」が加わり、昨年の人気商品とあわせて展開します。いずれも販売期間は7月中旬までの予定で、全国のコメダ珈琲店で取り扱います。
▲カリーナンドッグ 710円～770円
手伸ばしナンに千切りキャベツとソーセージを重ね、特製カリーソースとチーズを合わせた一品です。
カリーソースはひき肉や煮込んだ野菜や果物の旨みを感じる仕立てで、チーズとの組み合わせが特徴です。
▲アサイーミックスラッシー 670円～910円
ヨーグルト風味のラッシーに、アサイーとブルーベリーの酸味、バナナの風味を加えたドリンクです。
濃縮ブルーベリー果汁約1.4％、バナナピューレ約0.6％、アサイーピューレ約0.1％を使用しています。
▲タンドリーチキンホットサンド 1270円～1330円
7種の香辛料を効かせたタンドリーチキンとキャベツを、特製カリーソースとともに山食パンでサンドしたメニューです。スパイスの風味をまとわせて焼き上げています。
▲チーズカリーとナン 750円～810円
手伸ばしナンに特製カリーソースとチーズを合わせたメニューです。カリーソースはピリッとした辛さと、煮込んだ野菜や果物の旨みが特徴とされています。
▲ラッシー 620円～860円
ヨーグルト風味のドリンクで、まろやかな甘みとほどよい酸味が特徴だとしています。
▲カツカリーパン 950円～1040円
特製カリーソースと揚げたてのカツ、キャベツをパンで挟んだ定番メニューです。通年販売商品として提供されています。
今年のコメダは一味違う！
スパイシーなメニューとさっぱりしたドリンクがそろい、暑い時期でも食欲を刺激してくれそうな内容です。特に新作の「カリーナンドッグ」は食べ応えもあり、しっかり満足感を得られそうです。
この機会にお店に足を運んで、季節限定の味わいを楽しんでみては？
※価格は税込み表記です。
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