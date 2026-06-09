「10万円で20年後の乾杯を予約」キリン、ウイスキー長期熟成サービスを事業化

キリンビールは、「人生を共に生きるウイスキー」の事業を開始します。6月26日からは公式LINE登録者向けの先行販売を実施し、6月29日より専用サイトで一般向けの抽選販売を行ないます。



本事業では、ウイスキーの熟成と人生の時間を重ねる体験を提供。2019年から2026年までに蒸留された原酒の中から希望のものを選び、富士御殿場蒸溜所の樽で20年間熟成させます。



2025年6月に実施したクラウドファンディングでは、目標金額1億円を開始からわずか4分で達成。クラウドファンディングサービス「Makuake」の歴代最速記録を更新しました。

本サービスの販売価格は10万円（税込11万円）。購入初年度には未熟成のウイスキーが届けられます。その後、熟成過程において3年後、7年後、10年後、13年後、16年後の節目ごとにサンプルが届けられます。



ウイスキーは熟成が進むにつれて色付き、雑味や未熟な香味が和らぎながら、徐々に特有の風味を備えていくといいます。本サービスでは、その変化の過程を体感できます。



20年目には長期熟成を終えたウイスキーが700mlびんで提供されます。なお、熟成前の蒸留液のアルコール分は62％です。

