新車取材中に見知らぬ方から「このクルマ何ですか？」と声をかけられることがあります。ですが、今回紹介するフォルクスワーゲン（VW）の電気自動車「ID.Buzz（アイディーバズ）」ほど声をかけられることはありませんでした。目立ってBuzzりまくりのID.Buzzのうち、ロングホイールベース版をご紹介します。

ヒッピー文化で有名なワーゲンバス

令和に蘇ったワーゲンバスが「ID.Buzz」

VWの担当者によると、同社には2つのアイコニックなクルマがあるのだそう。ひとつが「Type-1」、のちに「ビートル」の愛称で親しまれたクルマです。そして、もう1つが「Type-2」、のちにワーゲンバスとして長く親しまれた商用バンです。

本稿で紹介するID.Buzzは、ワーゲンバスをオマージュした電気自動車。日本では初となる電動バンになります。ポップな見た目にだまされそうですが、価格は997万9000円。「アルファードPHEV」やメルセデス・ベンツの「Vクラス」が視野に入るプライスタグに驚かされます。

さらに驚くのが大きさ。全長4965×全幅1985×全高1925mm、ホイールベース3240mmはアルファードより全幅が100mm広く、ホイールベースに至っては240mmも長かったりします。ちなみに、ショートホイールベース仕様車も用意されています。

このホイールベースの長さゆえ、最小回転半径は6.2mで、駐車場での取り回しはかなり大変。とはいえバックモニターのほかに、鳥観モニターもあるので不安はそんなにありません。入庫すると車庫枠ギリギリ。横幅があるぶん、さらに大きく見えます。

クルマの使い勝手はよく、3列目の背もたれを倒さなくても荷室はアルファードよりも広く、飛行機の機内持ち込み可能なトランクが2～3個収納できそう。「ロングホイールベース」仕様車には、取り外し可能なマルチフレックスボードと「VW」マーク入りのボックスが標準で装備されているので、うまく活用すればさらに収納ができるでしょう。

驚いたのは2列目と3列目シートを倒して完全フルフラットが実現すること。長くて大きな荷物はもちろん、エアーマットなどを使えば車中泊にも十分すぎるほど対応できます。これはアルファードやメルセデス・ベンツVクラスにはできない芸当です。さらに重労働になりますがシートを取り外すこともできます。もちろんバックドアは電動で開閉できます。