あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第557回
フォルクスワーゲンの令和版ワーゲンバス「ID.Buzz」は大きなミニマリストだ！
2025年08月24日 12時00分更新
新車取材中に見知らぬ方から「このクルマ何ですか？」と声をかけられることがあります。ですが、今回紹介するフォルクスワーゲン（VW）の電気自動車「ID.Buzz（アイディーバズ）」ほど声をかけられることはありませんでした。目立ってBuzzりまくりのID.Buzzのうち、ロングホイールベース版をご紹介します。
ヒッピー文化で有名なワーゲンバス
令和に蘇ったワーゲンバスが「ID.Buzz」
VWの担当者によると、同社には2つのアイコニックなクルマがあるのだそう。ひとつが「Type-1」、のちに「ビートル」の愛称で親しまれたクルマです。そして、もう1つが「Type-2」、のちにワーゲンバスとして長く親しまれた商用バンです。
本稿で紹介するID.Buzzは、ワーゲンバスをオマージュした電気自動車。日本では初となる電動バンになります。ポップな見た目にだまされそうですが、価格は997万9000円。「アルファードPHEV」やメルセデス・ベンツの「Vクラス」が視野に入るプライスタグに驚かされます。
さらに驚くのが大きさ。全長4965×全幅1985×全高1925mm、ホイールベース3240mmはアルファードより全幅が100mm広く、ホイールベースに至っては240mmも長かったりします。ちなみに、ショートホイールベース仕様車も用意されています。
このホイールベースの長さゆえ、最小回転半径は6.2mで、駐車場での取り回しはかなり大変。とはいえバックモニターのほかに、鳥観モニターもあるので不安はそんなにありません。入庫すると車庫枠ギリギリ。横幅があるぶん、さらに大きく見えます。
クルマの使い勝手はよく、3列目の背もたれを倒さなくても荷室はアルファードよりも広く、飛行機の機内持ち込み可能なトランクが2～3個収納できそう。「ロングホイールベース」仕様車には、取り外し可能なマルチフレックスボードと「VW」マーク入りのボックスが標準で装備されているので、うまく活用すればさらに収納ができるでしょう。
驚いたのは2列目と3列目シートを倒して完全フルフラットが実現すること。長くて大きな荷物はもちろん、エアーマットなどを使えば車中泊にも十分すぎるほど対応できます。これはアルファードやメルセデス・ベンツVクラスにはできない芸当です。さらに重労働になりますがシートを取り外すこともできます。もちろんバックドアは電動で開閉できます。
この連載の記事
-
第556回
自動車スマホマニアがEVのBYD「SEAL」を購入！ スマホライター目線で○と×をガチレビュー
-
第555回
自動車日産の軽自動車「ルークス」が4代目に進化！ 使い勝手はそのまま先進運転支援でより便利に！
-
第554回
自動車日本で一番売れているベンツのSUV「GLC」にお買い得グレード追加！ 倹約家アイドルが試乗した結果
-
第553回
自動車「ZR-V＋無印良品」の組合せは、車中泊できるSUVが欲しい人にオススメしたい
-
第552回
自動車スズキ初のEVでコンパクトSUVの「eビターラ」プロトタイプに試乗！ 重たいのに軽快に走る！
-
第551回
自動車メルセデス・ベンツ「GLE 450d」は”もう買い替えたくない”と思わせる総合力が魅力
-
第550回
自動車スズキ スイフトの「激レアMT」はエコでお財布にも優しい隠れた名車だった！
-
第549回
自動車平成のHondaスポーツモデル3車種一気乗り！ 「NSX」「S2000」「シビック TYPE-R」どれがいい？
-
第548回
自動車EVの価格破壊王BYDが放つSUV「シーライオン7」に乗ってわかった安かろう悪かろうではない理由
-
第547回
自動車地上の帝王 Mercedes-AMG「GT63」は高速道路こそ生きる道！ ハイパワーだけど電子制御で安心
- この連載の一覧へ