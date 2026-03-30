マツダCX-60とCX-80がさらに乗りやすく！ CarPlayタッチ対応や静粛性向上で選びやすさも刷新

マツダは3月19日、クロスオーバーSUV「MAZDA CX-60」と「MAZDA CX-80」を商品改良し、全国のマツダ販売店を通じて発売。今回の改良では、両モデルの個性をより際立たせながら、機能性、快適性、安全性を高めるとともに、機種体系も刷新した。
CarPlayのタッチ操作追加、静粛性向上で日常の使い勝手を強化
今回の改良では、CX-60とCX-80の全機種で、Apple CarPlayとAndroid Autoのタッチパネル操作機能を追加。スマートフォン連携の操作性を高め、より直感的に扱えるようにした。
さらに両モデルで、フロントドアガラスを遮音ガラスに変更し、風切り音の遮音性能も向上させた。マツダはCX-60をスポーティな走り、CX-80を上質な移動体験を担うモデルと位置付けており、今回の静粛性強化はその商品性をさらに補強する動きとみられる。
CX-60はAlexaや安全機能を拡充、装備面の底上げが進む
とくに改良の幅が大きいのがCX-60だ。CX-80で先行採用されていた装備として、Amazon Alexa、マツダオンラインナビ、リアシートアラート、360度ビュー・モニターのトレーラーヒッチビューを追加した。
安全装備も強化された。CX-60には、緊急停止支援機能付きのクルージング＆トラフィック・サポート、緊急時車線維持支援、対向車衝突被害軽減機能を備えたスマート・ブレーキ・サポートを追加した。
なお、緊急時車線維持支援のうち今回新たに加わったのは「対向車両衝突回避アシスト機能」で、ほかの一部機能は従来から設定済みとしている。
内外装やグレード構成も見直し、より“選びやすい”ラインアップへ
デザイン面では、CX-60とCX-80の一部機種でシフトパネルやコンソール、ドアトリムの加飾を変更した。
CX-60ではXD機種のエグゾーストガーニッシュをクロームメッキからブラックメタリックに変更し、ブラック基調の外装に統一感を持たせた。また、外装色では「ポリメタルグレーメタリック」を全機種に追加し、「ジルコンサンドメタリック」も全機種へ拡大する一方、「ソニックシルバーメタリック」は廃止している。
CX-80ではシートバリエーションも見直した。「Premium Sports」「Premium Modern」は6人乗りキャプテンシート仕様のみとし、それ以外のグレードでは7人乗りベンチシート仕様または6人乗りセンターウォークスルー仕様を選べる構成に変更。マツダは、ユーザーの要望を反映して、より選びやすい設定にしたとしている。
加えてCX-60には、赤内装を採用した「XD-HYBRID Drive Edition Burgundy Leather Package」を新たに追加。機種体系そのものも見直され、CX-60では複数グレードを廃止しつつ新機種を追加、CX-80でも新機種追加と一部機種廃止を実施した。
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