数多くのSUVをラインアップするマツダ。その中で「CX-30」は、ボディーサイズと走りの良さ、乗り心地、使い勝手などで真の都市型SUVと言える理由を解説します。なお、試乗車はe-SKYACTIV G 2.0を搭載する、マイルドハイブリッド仕様です。

【都市で使いやすい理由 その1】

適切なボディーサイズ

CX-30のボディーサイズは全長4395×全幅1795×全高1540mm。注目は全高が1540mmに抑えられていることで、機械式駐車場に入るサイズを確保しています。

天面がフラットなのも美点。見た目がスッキリするばかりか、立体駐車場への入庫時にアンテナを壊す心配がありません。

バックドアを開ける際、車両背面にあまりスペースを必要としないのも美質。開閉は電動式で使いやすいです。車内を見回すと12Vアクセサリーソケットが用意されていなかったり、荷室側から後席を倒すことができないのは残念なところ。一方、暗い場所で重宝する室内灯が用意されているのは便利です。

荷室容積はリアシート使用時に約430Lと、コンパクトSUVとしては大容量。リアシートを倒すと、奥行き1730mmまであります。ほぼフルフラットになるので、荷物を滑らせながら入れることができます。それゆえ使い勝手はかなりよい印象を受けました。

なので、大型ショッピングセンターに買い物に行く時など、このクルマはとても便利でしょう。