あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第588回
都市型SUVの新定番！ マツダ「CX-30」がもたらす新感覚ドライブ
2025年11月29日 15時00分更新
数多くのSUVをラインアップするマツダ。その中で「CX-30」は、ボディーサイズと走りの良さ、乗り心地、使い勝手などで真の都市型SUVと言える理由を解説します。なお、試乗車はe-SKYACTIV G 2.0を搭載する、マイルドハイブリッド仕様です。
【都市で使いやすい理由 その1】
適切なボディーサイズ
CX-30のボディーサイズは全長4395×全幅1795×全高1540mm。注目は全高が1540mmに抑えられていることで、機械式駐車場に入るサイズを確保しています。
天面がフラットなのも美点。見た目がスッキリするばかりか、立体駐車場への入庫時にアンテナを壊す心配がありません。
バックドアを開ける際、車両背面にあまりスペースを必要としないのも美質。開閉は電動式で使いやすいです。車内を見回すと12Vアクセサリーソケットが用意されていなかったり、荷室側から後席を倒すことができないのは残念なところ。一方、暗い場所で重宝する室内灯が用意されているのは便利です。
荷室容積はリアシート使用時に約430Lと、コンパクトSUVとしては大容量。リアシートを倒すと、奥行き1730mmまであります。ほぼフルフラットになるので、荷物を滑らせながら入れることができます。それゆえ使い勝手はかなりよい印象を受けました。
なので、大型ショッピングセンターに買い物に行く時など、このクルマはとても便利でしょう。
この連載の記事
-
第587回
自動車死角ナシの万能SUV！ マイチェン版トヨタ「カローラ クロス」に乗ってわかった“しっとり快適”の正体
-
第586回
自動車今しか選べない“熱き”ガソリンSUV！マセラティ「グレカーレ」の真髄を体感する
-
第585回
自動車カッコいいワゴンは健在！ アウディの新型「A5 Avant」は流麗なデザインと広々ラゲッジでアウディらしさを継承する
-
第584回
自動車「VEZEL e:HEV RS」は後出しズルい！ と言いたくなるほどイイクルマだった
-
第583回
自動車採点方式が激変の2025年「日本カー・オブ・ザ・イヤー」最終決戦！ 10ベストカー試乗会レポ
-
第582回
自動車BMW「X2 M35i」はカジュアルさとBMWらしさが高次元にバランスした日本にピッタリなSUV
-
第581回
自動車フォルクスワーゲン「ゴルフ GTI」はオトナになったボーイズたちに勧めたいぜいたくな1台
-
第580回
自動車プジョーの新SUV「3008」はデザインでの購入者が大半！ リゾートホテルのような内装とクーペフォルムが牽引する
-
第579回
自動車新型「プレリュード」は今のHondaを凝縮したハイブリッドスポーツの前奏曲だ！
-
第578回
自動車クラウン・エステートで車中泊体験！ 「おもてなし」シートで過ごすぜいたくなドライブ体験
- この連載の一覧へ