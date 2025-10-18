モデル末期を迎えたCX-5

熟成極めた現行型の実力に迫る

マツダの人気SUV「CX-5」は、欧州市場では2025年7月に新型モデルが披露され、年末の発売を予告。そのほかの地域でも、2026年中の発売が予定されています。つまり、現行型は、モデル末期を迎えることになります。そこで熟成の進んだ現行型CX-5の実力を試すべく、お買い得なスポーティーグレード「20S ブラックセレクション」に試乗してみました。

第2世代となる現行型CX-5は、初代同様のミッドサイズSUVとして、2017年2月に発売されました。細やかな年次改良が加えられ、最も大きな変化は、2021年11月のフェイスリフトを含むビッグマイナーチェンジです。走りや乗り心地に影響を与える、ダイナミクス性能の磨き上げまで行ないました。

最新の改良は、2024年11月の新グレードの追加で、新エントリーグレードの「iセレクション」と、スポーティー仕様の「ブラックセレクション」が加わりました。

上位グレード並みの充実装備と

高コスパを実現した「ブラックセレクション」

試乗車の「ブラックセレクション」は、2020年12月に追加された特別仕様車「ブラックトーンエディション」をカタログモデル化したもの。パワートレインは、2Lのガソリン車「20S」とクリーンディーゼル「XD」を用意。いずれもFF車と4WD車の選択が可能で、今回のモデルは、最もお手頃なFF車の「20S ブラックセレクション」で、価格が314万500円。

現行ラインアップでは、唯一の300万円切りとなる「20S iセレクション」に次いでお安いもの。CX-5には上位グレードのさらにスポーティーな仕様が存在しますが、ここで強調したいのは、「ブラックセレクション」が単なるスポーティーグレードではなく、お買い得な内容となっていることなのです。

まずは充実の標準装備を紹介しましょう。アダプティブクルーズコントロール(ACC)にステアリングアシストを加えた運転支援機能「CTS」を含む先進の安全運転支援機能を始め、大迫力のワイド10.25インチのセンターディスプレイ、上位グレードと同じ7インチマルチスピードメーター、ステアリングシフトスイッチ、ステアリングヒーターを装備。

さらに、LEDルームランプ＆ラゲッジルームランプ＆マップランプ、フロントLED間接照明、メモリー機能付き電動調整式運転席、フロントシートヒーター、ワイヤレススマートフォン充電＆ワイヤレス接続(Apple CarPlay対応)、USB Type-C、19インチアルミホイールなどを標準化。

もちろん、SUVの人気アイテムとなっているハンズフリー機能付き電動テールゲートも備わっています。これだけの装備なので、かなり上位グレードに近い内容となっていることが大きな魅力です。

ブラック基調のスポーティー内装と最新の快適装備

インテリアもブラック基調となり、シートには、「グランリュクス＋合成皮革」のコンビ仕様に。グランリュクスというのは、シート中央部に使われるスエードに似た生地で、質感と触感に優れるもの。