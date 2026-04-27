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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第26回

ワークマン「メディヒール」

【安すぎて心配レベル】ワークマンのリカバリーウェアでオジサンは本当に回復するのか検証してみた

2026年04月27日 20時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　今いちばん気になるアイテムは”リカバリーウェア”、という人は多いのではないでしょうか。

　しかし、それと同時に「ただ服を着るだけで疲れが取れたら世話ないわ！」と疑う気持ちもあるでしょう。そんなみなさんに筆者がおすすめしたいのが、ワークマンのリカバリーウェア「メディヒール」です。

　リカバリーウェアも各社から様々なものが発売されていますが、こちら、なんといっても働く人の味方ワークマンが販売している一着です。今回は、私が実際に着用し検証した結果を、熱くレビューしていきます！　この感動を伝えたい！

（なお、効果には個人差があること、また、トップの画像がおじさんのだらしない姿ではあんまりなので、編集部の若手女子にモデルになってもらっていることをご了承ください。）

次ページ：しっかり効果は出るのに安すぎる！
 

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