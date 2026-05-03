まもなく始まる梅雨時は衣類の生乾きや嫌な臭いが……

そんな問題を6000円台で解決してくれる素敵な乾燥機！

あと1ヵ月ほどで始まる雨が続く季節、部屋干しの嫌なニオイや、生乾きの衣類に悩まされることは多いです……。そんな梅雨を快適に乗り切るための、ちょっと変わった便利なアイテムをご紹介！

一人暮らしの部屋干しは、スペースも限られているうえに乾きにくく、ストレスです。特に梅雨時や秋雨の季節など、雨の日が続くと洗濯物が部屋に溜まりがち。厚手のパーカーやスウェットなどはなかなか乾かず、「着ていく服がない！」という経験をしたこともあるのでは？

そんな悩みをスマートに解決してくれるのが、LOWYAの一人用乾燥機「フカリ」です。乾燥機付き洗濯機のような大型家電を置くスペースや予算がない一人暮らしの部屋でも、これさえあれば生乾きのストレスから解放されます。梅雨を目前に控えた今、部屋干しの強い味方となってくれるこの製品を詳しくレビューしていきます。

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