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LOWYA「フカリ」

【安い】6000円の一人用乾燥機、実際に使ったら欲しくなりすぎた

2026年05月03日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集● ASCII

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LOWYA フカリ

LOWYA「フカリ」

まもなく始まる梅雨時は衣類の生乾きや嫌な臭いが……
そんな問題を6000円台で解決してくれる素敵な乾燥機！

　あと1ヵ月ほどで始まる雨が続く季節、部屋干しの嫌なニオイや、生乾きの衣類に悩まされることは多いです……。そんな梅雨を快適に乗り切るための、ちょっと変わった便利なアイテムをご紹介！

　一人暮らしの部屋干しは、スペースも限られているうえに乾きにくく、ストレスです。特に梅雨時や秋雨の季節など、雨の日が続くと洗濯物が部屋に溜まりがち。厚手のパーカーやスウェットなどはなかなか乾かず、「着ていく服がない！」という経験をしたこともあるのでは？

　そんな悩みをスマートに解決してくれるのが、LOWYAの一人用乾燥機「フカリ」です。乾燥機付き洗濯機のような大型家電を置くスペースや予算がない一人暮らしの部屋でも、これさえあれば生乾きのストレスから解放されます。梅雨を目前に控えた今、部屋干しの強い味方となってくれるこの製品を詳しくレビューしていきます。

LOWYA フカリ
■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

フカリのメリットと注意点

フカリを購入する3つのメリット
1）厚手の衣類もしっかり乾燥してくれてうれしい
2）ワンルーム対応の省スペースで場所を取らない
3）6000円台と手頃な価格で導入できる

購入時に確認したい2つのポイント
1）使う際の毎回の手間と収納の工夫が必要
2）まあまあ長い乾燥時間、容量も少なめ

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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