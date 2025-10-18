仕事でPCを長時間使っていると、気づいたら目の奥がジンジンして重くなることってありませんか？ 筆者も1日の終わりには視界がかすむレベル。日夜お仕事をするビジネスマンのみなさん、おつかれさまです。

そんなときに、あのよく売っているホットアイマスクを使うと「これこれ」と一気にほぐれる感じがあって、正直やめられない習慣になっています。

ただ困るのが、使い捨てタイプのコスト。1枚約100円ちょっとなので、毎日使うには正直高いんです。そこで試してみたのが、CIOの「CIO Hot Eyemask」。充電式で何度も繰り返し使えるタイプです。

結論からいうと「めっちゃええやん、これっ！！」という感想。まぁこれだけで伝わるっちゃー伝わるのですが、レビュー記事なのでその理由をしっかり書いていきます。

