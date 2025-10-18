このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第154回

CIO「CIO Hot Eyemask」

疲れ目に気持ちいい～！充電式で繰り返し使えるホットアイマスクは50日で元が取れるぞ

2025年10月18日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

　仕事でPCを長時間使っていると、気づいたら目の奥がジンジンして重くなることってありませんか？　筆者も1日の終わりには視界がかすむレベル。日夜お仕事をするビジネスマンのみなさん、おつかれさまです。

　そんなときに、あのよく売っているホットアイマスクを使うと「これこれ」と一気にほぐれる感じがあって、正直やめられない習慣になっています。

　ただ困るのが、使い捨てタイプのコスト。1枚約100円ちょっとなので、毎日使うには正直高いんです。そこで試してみたのが、CIOの「CIO Hot Eyemask」。充電式で何度も繰り返し使えるタイプです。

　結論からいうと「めっちゃええやん、これっ！！」という感想。まぁこれだけで伝わるっちゃー伝わるのですが、レビュー記事なのでその理由をしっかり書いていきます。

【目次】この記事で書かれていること：

「CIO Hot Eyemask」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）毎日使うなら圧倒的にコスパよし
2）バッテリーは小さくて安心、さすがCIOの設計
3）3段階調整で自分好みの温度に切り替えられる

購入時に注意したい2つのポイント
1）バッテリーは約2回で要充電
2）バンド式だから慣れと手入れは必要

まとめ
詳細スペック情報

