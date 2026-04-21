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ニトリ「AIマットレス」
自動調整とか未来のベッドだろ！ 毎日ボロボロな社会人の「最強の味方」となるニトリのAIマットレスが凄かった
2026年04月21日 17時00分更新
朝、アラームが鳴るたびに「あと5分…いや、一生寝ていたい」と絶望していませんか？
毎日ボロボロになるまで働く私たち社会人にとって、睡眠は単なる休憩ではありません。翌日の体調や思考のパフォーマンスを左右する、人生で最も重要な「投資」なんです。
「朝から身体がシャキッとしない」「寝てもリフレッシュできていない気がする」……そんな悩み、実はマットレスが原因かも。そこでご紹介したいのが、ニトリの「AIマットレス」です！
価格は39万9900円。正直、この価格を見て、二度見してしまった方も多いはず。でも、ちょっと落ち着いて考えてみてください。一般的に「最高級マットレス」と呼ばれる市場では、30万円〜50万円という価格帯は決して珍しくありません。本物志向の方が「快眠」を手に入れようと思えば、十分検討に値する選択肢なんです。
たとえば使用期間を本製品の保証年数である5年間として、毎日最高の眠りが約束されると考えれば、1年あたりは約8万円。さらに1日に換算すると、なんと「約220円」なんです！
【目次】この記事で書かれていること：
AIマットレスを購入する3つのメリット
1）約1万人のデータが導き出す「寝心地サポート」
2）寝る前のひとときを極上のストレッチタイムに
3）冷え知らず！冬の夜を幸せにする温感機能
購入時に確認したい2つのポイント
1）あくまで「万人の最適」を目指したアルゴリズム
2）価格と向き合う「一生モノ」の考え方
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