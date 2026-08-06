万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第117回
SCUF「Valor Pro Wireless」
“一生に一個しかコントローラー買えない”としたら、僕は「Valor Pro Wireless」を選びます。
2026年08月06日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
もし「一生に1台しかゲームコントローラーを選べない」と言われたら、あなたはどうしますか？
一生に1台……は言い過ぎかもしれませんが、もしハイエンドなコントローラーを検討しているのであれば、それくらいの意気込みで選びたいもの。最近はコントローラーメーカーも増え、モデルも数多なので、できれば後悔しないように慎重に選びたいですよね。握り心地、ボタンの数、スペックなど、自分の予算に合わせてピッタリの製品を見つけられれば最高です。
私もそろそろコントローラーを買い替えようかな。そう考えて色々と物色していたときに、ふと目に留まるコントローラーがありました。それは、私が大学時代に憧れていたけど、そのころは高くて買えなかった憧れのコントローラーのブランドです。
学生時代に買いたくても買えなかったブランド、それがSCUFです。今では当たり前になっている背面のパドルは、このSCUFが先駆けなのはご存じでしょうか。当時コントローラーでFPSをプレイしていた私は、「なにこれスゴイ、めっちゃほしい！」となりましたが、残念ながら買う余裕はありませんでした。
そんなSCUFから最近登場し、これが今一番ほしい！ と思ったのが「Valor Pro Wireless」です。見た目はXboxコントローラー的でオーソドックス。しかし、中身は完全に別物です。詳細はこのあと紹介しますが、Valor Pro Wirelessの最大の魅力は「いつもの使いやすさ」と「最新の高性能」が自然に融合している点です。
「見た目はいつものXboxコントローラー。でも性能だけ最新世代へアップグレード」そんな理想を形にしたゲームパッドだからこそ、僕は胸を張ってValor Pro Wirelessをおすすめしたいと思います。
【目次】これが私的My推しガジェット
私が「Valor Pro Wireless」を推す3つの理由
1）TMRサムスティックでドリフトを気にせず長く使える
2）背面パドルで操作の自由度が一気に広がる
3）トリガーストップと低遅延ワイヤレスで反応速度が向上
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