あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第172回
オフィスコム「S300-OC」
ガチで楽、腰が本当に楽、日本人＝俺のために考えられたオフィスチェアに感涙
2025年11月06日 17時00分更新
長い時間デスクワークをしていて、とにかく辛いのは腰、本当に腰！ 座り始めはなんとも感じていなくても、時間が経つにつれ、首は下に向き、背中は丸くなり、そして腰にじわじわと負担が蓄積していくのを感じます。筆者もまさにその悩みの持ち主でした。しかし、オフィスコムのデスクチェア「S300-OC」はその悩みを一蹴してくれる製品です。
S300-OCのガス圧式デュアルランバーサポートが腰を包み込むように支えてくれるので、座っている間は浮いているような感覚でずっと楽。さらに、“6D”で動くアームレストや高さを調整できるヘッドレストなど、座る調整が変幻自在です。
「なぜこんなに楽なのか？」とメーカーに聞いてみたところ、「日本人の平均的な体格データに合わせて設計しているから」との回答でした。なるほど、平均的な日本人＝俺のためのチェア、というわけですね。
【目次】この記事で書かれていること：
S300-OCを購入する3つのメリット
1）腰を包み込むガス圧式ランバーサポート
2）首も腕も疲れにくい調整機能
3）耐久性に優れている
購入時に注意したい2つのポイント
1）価格は9万9990円。だが……
2）保証は2年
■Amazon.co.jpで購入
この連載の記事
-
第171回
トピックスさすがREGZA！欲しいスペックが全部そろったゲーミングモニターがお得すぎる！
-
第170回
AV定番だけどやっぱりいい、BOSEのノイキャンヘッドホンを買いたくなったこれだけの理由
-
第169回
iPhone今年のiPhone 17（標準モデル）は本気で勧められる逸品。その理由をお教えします
-
第168回
PCこの地味さたまんねぇ～！見た目は超普通だけとプロ監修のゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2c」
-
第167回
AV俺のリビングにテレビは不要、LGの超短焦点PJは小型で使わないときもシンプルだ！
-
第166回
スマホ高コスパから超コスパに！ シャオミの約10万円スマホは誰にとっても不満なしの全部入り＆ライカカメラ搭載機
-
第165回
トピックス全然スマートじゃないスマートウォッチ登場！ガーミンの「Instinct Crossover AMOLED」がタフネス仕様で面白い
-
第164回
トピックス【防災対策】一家に1台なら絶対このラジオ！ 手回し充電でスマホにも給電できる優等生だ！
-
第163回
PCここまで赤いノートPC見たことある？ マウスが作ったインパクトありすぎゲーミングノートを見る！
-
第162回
PC普通に欲しいノートPC、849gと軽いのにポートも充実、カラーもいけてるdynabook
- この連載の一覧へ