このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第172回

オフィスコム「S300-OC」

ガチで楽、腰が本当に楽、日本人＝俺のために考えられたオフィスチェアに感涙

2025年11月06日 17時00分更新

文● ドリまつ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

腰を柔らかく包んでくれるランバーサポートがポイント

　長い時間デスクワークをしていて、とにかく辛いのは腰、本当に腰！　座り始めはなんとも感じていなくても、時間が経つにつれ、首は下に向き、背中は丸くなり、そして腰にじわじわと負担が蓄積していくのを感じます。筆者もまさにその悩みの持ち主でした。しかし、オフィスコムのデスクチェア「S300-OC」はその悩みを一蹴してくれる製品です。

　S300-OCのガス圧式デュアルランバーサポートが腰を包み込むように支えてくれるので、座っている間は浮いているような感覚でずっと楽。さらに、“6D”で動くアームレストや高さを調整できるヘッドレストなど、座る調整が変幻自在です。

　「なぜこんなに楽なのか？」とメーカーに聞いてみたところ、「日本人の平均的な体格データに合わせて設計しているから」との回答でした。なるほど、平均的な日本人＝俺のためのチェア、というわけですね。

【目次】この記事で書かれていること：

S300-OCのメリットと注意点

S300-OCを購入する3つのメリット
1）腰を包み込むガス圧式ランバーサポート
2）首も腕も疲れにくい調整機能
3）耐久性に優れている

購入時に注意したい2つのポイント
1）価格は9万9990円。だが……
2）保証は2年

まとめ
詳細スペック情報

■Amazon.co.jpで購入

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

MSIが変える、未来のクリエイターを育てる教育環境

アスキー・ビジネスセレクション

ビジネス 最新連載・特集一覧
ピックアップ