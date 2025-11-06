長い時間デスクワークをしていて、とにかく辛いのは腰、本当に腰！ 座り始めはなんとも感じていなくても、時間が経つにつれ、首は下に向き、背中は丸くなり、そして腰にじわじわと負担が蓄積していくのを感じます。筆者もまさにその悩みの持ち主でした。しかし、オフィスコムのデスクチェア「S300-OC」はその悩みを一蹴してくれる製品です。

S300-OCのガス圧式デュアルランバーサポートが腰を包み込むように支えてくれるので、座っている間は浮いているような感覚でずっと楽。さらに、“6D”で動くアームレストや高さを調整できるヘッドレストなど、座る調整が変幻自在です。

「なぜこんなに楽なのか？」とメーカーに聞いてみたところ、「日本人の平均的な体格データに合わせて設計しているから」との回答でした。なるほど、平均的な日本人＝俺のためのチェア、というわけですね。

■Amazon.co.jpで購入